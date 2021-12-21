Начальная цена обустройства «комнаты отдыха для судей» составляет более 2 млн рублей (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске в здании Седьмого кассационного суда оборудуют кафе, бильярдную и спортзал. Согласно данным сервиса СБИС, начальная цена обустройства будущей зоны отдыха составляет более 2 млн рублей.

Заказчиком выступает «Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя. Согласно проекту, исполнителю предстоит обустроить подвал по улице Кирова, 161. Именно по этому адресу располагается Седьмой кассационный суд. Начальная цена контракта составляет 2 млн 141 тыс. рублей.

«Мы не являемся заказчиком данного объекта. Это не наше ведомство. Поэтому комментировать что-то не в нашей компетенции», — заявили URA.RU в Седьмом кассационном суде.

По проекту, кафе, бильярдная и спортзал должны быть выполнены в едином дизайнерском стиле. Даже сукно для обтяжки бильярдного стола изображено на эскизах не в традиционном зеленом цвете, а в темно-сером.

Источник в судебных органах сообщил URA.RU, что это будет комната отдыха для судей. Редакция URA.RU запросила комментарий в региональном минстрое, но на момент публикации ответ не поступил.

Торжественное открытие Седьмого кассационного суда состоялось в Челябинске в ноябре 2019 года. Региональные власти выкупили здание в центре города у «Почты России» и сделали там ремонт. В этом суде рассматриваются кассации по судебным делам регионов УрФО и Пермского края.

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В подвале разместят уютное кафе Сервис СБИС

Посетители зоны отдыха могут заниматься спортом Сервис СБИС

Заказчиком капремонта здания выступает областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» Сервис СБИС