21 декабря 2021
20 декабря 2021

В столице ХМАО ожидается наплыв туристов на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, новогодняя елка
В Ханты-Мансийске ожидается наплыв туристов в новогодние праздники Фото:

Власти Ханты-Мансийска готовятся к наплыву туристов в Новый год из-за смягчения коронавирусных ограничений. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер. По информации туроператоров, число туристов вырастет приблизительно в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году было закрыто очень много мероприятий, а ковидные ограничения распространялись на межрегиональные переезды (при возвращении в регион жители были обязаны пройти ПЦР-тестирование). На прошлые новогодние праздники к нам приехали 7,5 тысячи человек, в этом году мы ожидаем порядка 30 тысяч. Это связано со смягчением ограничений», — сказала Линкер.

Она добавила, что на поток туристов в Ханты-Мансийске также повлияло увеличение авиарейсов. «В прошлом году авиарейсы из Москвы летали один раз в сутки. Некоторые вовсе были сокращены. В этом году только в Москву совершается два рейса», — сказала Линкер.

Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска придумали, как обойти коронавирусные запреты в Новый год. Планируется, что вместо детских развлекательных мероприятий и утренников для детей организуют спектакли, которые не запрещены действующим постановлением.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Ханты-Мансийска готовятся к наплыву туристов в Новый год из-за смягчения коронавирусных ограничений. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер. По информации туроператоров, число туристов вырастет приблизительно в четыре раза по сравнению с прошлым годом. «В прошлом году было закрыто очень много мероприятий, а ковидные ограничения распространялись на межрегиональные переезды (при возвращении в регион жители были обязаны пройти ПЦР-тестирование). На прошлые новогодние праздники к нам приехали 7,5 тысячи человек, в этом году мы ожидаем порядка 30 тысяч. Это связано со смягчением ограничений», — сказала Линкер. Она добавила, что на поток туристов в Ханты-Мансийске также повлияло увеличение авиарейсов. «В прошлом году авиарейсы из Москвы летали один раз в сутки. Некоторые вовсе были сокращены. В этом году только в Москву совершается два рейса», — сказала Линкер. Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска придумали, как обойти коронавирусные запреты в Новый год. Планируется, что вместо детских развлекательных мероприятий и утренников для детей организуют спектакли, которые не запрещены действующим постановлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...