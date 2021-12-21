В столице ХМАО ожидается наплыв туристов на Новый год

В Ханты-Мансийске ожидается наплыв туристов в новогодние праздники Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти Ханты-Мансийска готовятся к наплыву туристов в Новый год из-за смягчения коронавирусных ограничений. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер. По информации туроператоров, число туристов вырастет приблизительно в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году было закрыто очень много мероприятий, а ковидные ограничения распространялись на межрегиональные переезды (при возвращении в регион жители были обязаны пройти ПЦР-тестирование). На прошлые новогодние праздники к нам приехали 7,5 тысячи человек, в этом году мы ожидаем порядка 30 тысяч. Это связано со смягчением ограничений», — сказала Линкер.

Она добавила, что на поток туристов в Ханты-Мансийске также повлияло увеличение авиарейсов. «В прошлом году авиарейсы из Москвы летали один раз в сутки. Некоторые вовсе были сокращены. В этом году только в Москву совершается два рейса», — сказала Линкер.

Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска придумали, как обойти коронавирусные запреты в Новый год. Планируется, что вместо детских развлекательных мероприятий и утренников для детей организуют спектакли, которые не запрещены действующим постановлением.