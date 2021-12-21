В Челябинске экс-силовиков обвиняют в поборах с подчиненных

Материалы уголовного дела уже переданы в суд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывшие высокопоставленные полицейские Каслинского района Челябинской области обвиняются в поборах с подчиненных. Как сообщает прокуратура региона, материалы дела уже направлены в суд. Речь идет о бывшем начальнике местного ОМВД России Романе Войщеве и его заместителе Андрее Коренькове.

«Бывший начальник ОМВД в декабре 2019 года установил некоторым сотрудникам выплаты в повышенном размере. А после присвоил себе полученные сотрудниками премии», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в период с июня по декабрь 2020 обвиняемые совместно злоупотребили своими должностными полномочиями путем неправомерного изъятия у некоторых сотрудников части полученных денежных премий в размере 129 160 рублей. В ходе следственных действий на гараж одного из обвиняемых наложили арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Войщев и Кореньков были отстранены от службы в правоохранительных органах в начале марта. Им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.