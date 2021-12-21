21 декабря 2021

В пермской колонии, где осужденному отрезало голову, новое ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое осужденных ИК пострадали на производстве Фото:

В ИК-10 строгого режима, расположенной в Чусовском округе Пермского края, на осужденных обрушилась крыша пилорамы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко.

«ИК-10. Ни дня без ЧП. Обвалилась крыша на пилораме. Двое осужденных пострадали. Один тяжело, отправили в „девятку“ (ИК №9)», — написала Асауленко. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, куда направлен запрос, URA.RU пообещали прокомментировать данную информацию позже.

Ранее осужденному ИК-10, который находился на производстве, отрезало голову. Сотрудники СК и трудовой инспекции начали проверку в исправительном учреждении. В этой же колонии несколько осужденных вогнали в себя гвозди в знак несогласия с действиями администрации. В ГУФСИН акт членовредительства расценили как шантаж руководства колонии.

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В ИК-10 строгого режима, расположенной в Чусовском округе Пермского края, на осужденных обрушилась крыша пилорамы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко. «ИК-10. Ни дня без ЧП. Обвалилась крыша на пилораме. Двое осужденных пострадали. Один тяжело, отправили в „девятку“ (ИК №9)», — написала Асауленко. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, куда направлен запрос, URA.RU пообещали прокомментировать данную информацию позже. Ранее осужденному ИК-10, который находился на производстве, отрезало голову. Сотрудники СК и трудовой инспекции начали проверку в исправительном учреждении. В этой же колонии несколько осужденных вогнали в себя гвозди в знак несогласия с действиями администрации. В ГУФСИН акт членовредительства расценили как шантаж руководства колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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