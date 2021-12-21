В пермской колонии, где осужденному отрезало голову, новое ЧП

Двое осужденных ИК пострадали на производстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ИК-10 строгого режима, расположенной в Чусовском округе Пермского края, на осужденных обрушилась крыша пилорамы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко.

«ИК-10. Ни дня без ЧП. Обвалилась крыша на пилораме. Двое осужденных пострадали. Один тяжело, отправили в „девятку“ (ИК №9)», — написала Асауленко. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, куда направлен запрос, URA.RU пообещали прокомментировать данную информацию позже.

Ранее осужденному ИК-10, который находился на производстве, отрезало голову. Сотрудники СК и трудовой инспекции начали проверку в исправительном учреждении. В этой же колонии несколько осужденных вогнали в себя гвозди в знак несогласия с действиями администрации. В ГУФСИН акт членовредительства расценили как шантаж руководства колонии.