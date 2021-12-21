Куйвашев обязал подчиненных отложить работу ради Путина

Евгений Куйвашев уделит несколько часов просмотру эфира президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал указание областным чиновникам смотреть большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет днем 23 декабря. Сам глава региона намерен следить за событием на рабочем месте в компании своих заместителей. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти.

«По пресс-конференции всем членам правительства и главам [муниципалитетов] дано указание — быть на местах и смотреть. Это на случай, если будет вопрос [о Свердловской области] и надо будет срочно отреагировать. Сам губернатор планировал смотреть [трансляцию] в резиденции», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что компанию Куйвашеву составят и. о. вице-губернатора Олег Чемезов и замгубернатора — глава аппарата правительства Валерий Чайников.

Представитель губернатора Анна Шкерина напомнила URA.RU, что Куйвашев и его подчиненные пристально следят за эфирами Путина. «Губернатор традиционно смотрит пресс-конференцию главы государства. Также по его поручению за ходом беседы президента России с журналистами следят члены правительства и главы муниципалитетов», — отметила Шкерина.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 23 декабря, и станет 17-й для действующего президента. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на мероприятии будет ограниченным — аккредитованы чуть больше 500 человек. Сам Путин, как ожидается, будет присутствовать в зале лично. Начнется пресс-конференция в 12:00 по московскому времени.