Лукашенко: в Беларуси задержаны преступники, готовившие теракты

Один из преступников сбежал в Россию, заявил Александр ЛукашенкоФото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA
На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА».
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты.
На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА». Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты.