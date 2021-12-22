Лукашенко: в Беларуси задержаны преступники, готовившие теракты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко Александр, лукашенко александр
Один из преступников сбежал в Россию, заявил Александр Лукашенко Фото:

На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА».

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА». Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...