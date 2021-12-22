Лукашенко: в Беларуси задержаны преступники, готовившие теракты

22 декабря 2021 в 18:24 Размер текста - 17 +

Один из преступников сбежал в Россию, заявил Александр Лукашенко Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА». Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На территории Белоруссии задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, предварительно, сбежал в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — передает слова Лукашенко белорусский телеканал «БелТА». Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране было предотвращено несколько терактов против объектов госведомств и отдельных должностных лиц. По информации Тетеля, также планировались массовые теракты.