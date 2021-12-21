Челябинский минстрой отказался от бильярдной в здании суда

22 декабря 2021 в 18:45 Размер текста - 17 +

Торги по обустройству в подвале суда бильярдной и кафе отменили накануне подведения итогов конкурса (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, отказался проводить торги на ремонт подвала в здании Седьмого кассационного суда на улице Кирова в Челябинске. Это произошло накануне подведения итогов торгов. На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация, что «определение поставщика отменено». Заявки на участие в тендере по обустройству подвала здания суда принимались до 22 декабря. Начальная цена контракта составляла 2 млн 141 тыс. рублей. 23 декабря должны были подвести итоги конкурса. Согласно документации, в подвале должны были появиться кафе, бильярдная и спортзал, выполненные в едином дизайнерском стиле. URA.RU направляло запрос в минстрой, ответа на него не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, отказался проводить торги на ремонт подвала в здании Седьмого кассационного суда на улице Кирова в Челябинске. Это произошло накануне подведения итогов торгов. На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация, что «определение поставщика отменено». Заявки на участие в тендере по обустройству подвала здания суда принимались до 22 декабря. Начальная цена контракта составляла 2 млн 141 тыс. рублей. 23 декабря должны были подвести итоги конкурса. Согласно документации, в подвале должны были появиться кафе, бильярдная и спортзал, выполненные в едином дизайнерском стиле. URA.RU направляло запрос в минстрой, ответа на него не поступило.