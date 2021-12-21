21 декабря 2021

Челябинский минстрой отказался от бильярдной в здании суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чемпионата мира по русскому бильярду. Ханты-Мансийск, бильярд
Торги по обустройству в подвале суда бильярдной и кафе отменили накануне подведения итогов конкурса (фото из архива) Фото:

«Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, отказался проводить торги на ремонт подвала в здании Седьмого кассационного суда на улице Кирова в Челябинске. Это произошло накануне подведения итогов торгов.

На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация, что «определение поставщика отменено». Заявки на участие в тендере по обустройству подвала здания суда принимались до 22 декабря. Начальная цена контракта составляла 2 млн 141 тыс. рублей. 23 декабря должны были подвести итоги конкурса.

Согласно документации, в подвале должны были появиться кафе, бильярдная и спортзал, выполненные в едином дизайнерском стиле. URA.RU направляло запрос в минстрой, ответа на него не поступило.

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«Челябоблинвестстрой», дочернее предприятие регионального минстроя, отказался проводить торги на ремонт подвала в здании Седьмого кассационного суда на улице Кирова в Челябинске. Это произошло накануне подведения итогов торгов. На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация, что «определение поставщика отменено». Заявки на участие в тендере по обустройству подвала здания суда принимались до 22 декабря. Начальная цена контракта составляла 2 млн 141 тыс. рублей. 23 декабря должны были подвести итоги конкурса. Согласно документации, в подвале должны были появиться кафе, бильярдная и спортзал, выполненные в едином дизайнерском стиле. URA.RU направляло запрос в минстрой, ответа на него не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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