С 22 декабря в свердловских торговых центрах не проверяют QR-коды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловские власти отменили QR-коды в торговых центрах по просьбе членов областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, об этом предприниматели попросили лично губернатора Евгения Куйвашева. Он согласился с доводами бизнеса.

«Губернатору на прошлой неделе поступило обращение [от руководства СОСПП]. Была просьба поменять режим QR-кодов в торговых центрах перед Новым годом с аргументом, что упала выручка. Им пошли навстречу. Логика такая: дать бизнесу возместить убытки и заработать, потому что [новогодние] праздники — самое „денежное“ время для ритейла», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что на уровне областного правительства решение было принято к 20 декабря.

Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов подтвердили URA.RU, что президиум союза предлагал Куйвашеву скорректировать порядок использования QR-кодов в торговых центрах. «Понимаем, что подобные решения — об отмене QR-кодов — принимаются с учетом множества факторов, прежде всего, уровня заболеваемости, загруженности больниц. Уверены и приветствуем то, что позиция бизнес-сообщества учитывается региональными властями при принятии подобных решений», — сказал Породнов, отметив, что предприятия СОСПП готовы содействовать власти в вакцинации коллективов.

В областном департаменте информполитики оперативно получить комментарий URA.RU не удалось. К моменту публикации там не ответили на запрос агентства.

21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов для входа в торговые центры. Смягчение будет действовать до 20 января. Решение губернатор аргументировал предстоящими новогодними праздниками — свердловчанам нужно купить подарки. После выхода указа на Куйвашева обрушились рестораторы области, заявившие о дискриминации: бизнесмены считают, что это смягчение дает преимущество общепиту, расположенному в ТЦ.