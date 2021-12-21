Свердловские рестораторы обвинили Куйвашева в дискриминации

Евгений Куйвашев на месяц отменил QR-коды в торговых центрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловская ассоциация кулинаров и рестораторов выступила против указа губернатора Евгения Куйвашева об отмене QR-кодов в торговых центрах до 20 января. Бизнесмены считают, что решение главы региона дает преимущество общепиту, расположенному в ТЦ. Об этом говорится в обращении ассоциации к бизнес-омбудсмену Елене Артюх. Копия письма есть у URA.RU.

Предприниматели указывают, что после введения QR-кодов некоторые заведения — как в торговых центрах, так и за их пределами — потеряли до 50% товарооборота. В этих условиях, полагают рестораторы, новый указ Куйвашева нарушает федеральный закон о конкуренции. «Считаем, что данные положения указа губернатора <…> вводят дискриминационные условия, при которых несколько хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности поставлены в неравное положение на рынке по сравнению с другими», — говорится в письме за подписью вице-президента ассоциации Олега Пономарева.

Рестораторы попросили Артюх вмешаться в ситуацию и помочь с «устранением дискриминационных условий». Сама бизнес-омбудсмен заявила URA.RU, что пока не видела письмо, но планирует ознакомиться с ним позднее.

21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов для входа в торговые центры. Смягчение будет действовать с 22 декабря по 20 января. Решение губернатор аргументировал предстоящими новогодними праздниками: свердловчанам нужно купить подарки. Одновременно Куйвашев разрешил работать в ночное время ресторанам и кафе, но посетители все равно должны будут предъявлять QR-коды.