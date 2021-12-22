22 декабря 2021

«Уральские пельмени» готовятся забрать у Нетиевского миллионы

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Суд по делу экс-директора
Иск к Сергею Нетиевскому еще не подан Фото:
новость из сюжета
Раскол в «Уральских пельменях»

Представители «Уральских пельменей» готовятся подать иск к экс-директору компании и шоумену Сергею Нетиевскому почти на три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал действующий директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

«Мы намерены взыскать с Нетиевского издержки, которые понесли в результате его атак. Во время процессов, отвечая на его иски, мы тратились на адвокатов, экспертизы, нотариусов», — рассказал Орлов. Он уточнил, что речь идет о почти трех миллионах рублей. Соответствующий иск может быть подан, если стороны не придут к соглашению.

Сам Нетиевский в разговоре с URA.RU отказался комментировать возможность подачи иска. Он отметил, что официальных документов по взысканию еще не оформлено, поэтому делать выводы преждевременно.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Арбитражный суд Москвы летом не стал удовлетворять требование о выплате Нетиевскому компенсации в 41,5 млн рублей за нарушение авторских прав. В октябре апелляция Нетиевского на решение суда была отклонена.

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Представители «Уральских пельменей» готовятся подать иск к экс-директору компании и шоумену Сергею Нетиевскому почти на три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал действующий директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов. «Мы намерены взыскать с Нетиевского издержки, которые понесли в результате его атак. Во время процессов, отвечая на его иски, мы тратились на адвокатов, экспертизы, нотариусов», — рассказал Орлов. Он уточнил, что речь идет о почти трех миллионах рублей. Соответствующий иск может быть подан, если стороны не придут к соглашению. Сам Нетиевский в разговоре с URA.RU отказался комментировать возможность подачи иска. Он отметил, что официальных документов по взысканию еще не оформлено, поэтому делать выводы преждевременно. Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Арбитражный суд Москвы летом не стал удовлетворять требование о выплате Нетиевскому компенсации в 41,5 млн рублей за нарушение авторских прав. В октябре апелляция Нетиевского на решение суда была отклонена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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