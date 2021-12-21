Свердловской птицефабрике за долги отключат электричество

Электроэнергию отключат птицефабрике «Рефтинская» 23 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птицефабрике «Рефтинской» в Свердловской области отключат электричество за долги в 100 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе обслуживающей компании «ЭнергосбыТ Плюс».

«На 23 декабря запланировано ограничение птицефабрики „Рефтинская“. Задолженность предприятия за полгода — более 100 млн рублей», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс-Урал». В компании также сообщили, что птицефабрике было направлено соответствующее уведомление.

Ранее птицефабрику «Рефтинскую» выставили на торги. В 2020 году убыток предприятия составил свыше 87 млн рублей, за 6 месяцев 2021 года — 185 млн рублей. По мнению и. о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, предприятие могла спасти только продажа частным лицам.