21 декабря 2021

Свердловской птицефабрике за долги отключат электричество

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Птицефабрика
Электроэнергию отключат птицефабрике «Рефтинская» 23 декабря Фото:

Птицефабрике «Рефтинской» в Свердловской области отключат электричество за долги в 100 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе обслуживающей компании «ЭнергосбыТ Плюс».

«На 23 декабря запланировано ограничение птицефабрики „Рефтинская“. Задолженность предприятия за полгода — более 100 млн рублей», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс-Урал». В компании также сообщили, что птицефабрике было направлено соответствующее уведомление.

Ранее птицефабрику «Рефтинскую» выставили на торги. В 2020 году убыток предприятия составил свыше 87 млн рублей, за 6 месяцев 2021 года — 185 млн рублей. По мнению и. о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, предприятие могла спасти только продажа частным лицам.

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Птицефабрике «Рефтинской» в Свердловской области отключат электричество за долги в 100 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе обслуживающей компании «ЭнергосбыТ Плюс». «На 23 декабря запланировано ограничение птицефабрики „Рефтинская“. Задолженность предприятия за полгода — более 100 млн рублей», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс-Урал». В компании также сообщили, что птицефабрике было направлено соответствующее уведомление. Ранее птицефабрику «Рефтинскую» выставили на торги. В 2020 году убыток предприятия составил свыше 87 млн рублей, за 6 месяцев 2021 года — 185 млн рублей. По мнению и. о. главы МУГИСО Сергея Зырянова, предприятие могла спасти только продажа частным лицам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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