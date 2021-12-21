В Тюменской области обнаружили очаг COVID-19 среди психбольных

В писхбольнице Ишима обнаружили очаг коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Очаг коронавируса был обнаружен в психиатрической больнице в городе Ишиме (Тюменская область). На данный момент это единственный зарегистрированный очаг распространения инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг COVID-19 среди пациентов ишимского филиала ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“ (филиал №1). В учреждении заболело 18 человек, контактных 17 человек», — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме очаг коронавируса нашли в доме престарелых. На тот момент в регионе также действовали еще три очага коронавируса: в Винзилинском психоневрологическом интернате, «Медицинском городе» в Тюмени и Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе. Однако на сегодняшний день ситуацию удалось урегулировать.