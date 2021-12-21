21 декабря 2021

В Тюменской области обнаружили очаг COVID-19 среди психбольных

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
В писхбольнице Ишима обнаружили очаг коронавирусной инфекции Фото:
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Коронавирус COVID-19

Очаг коронавируса был обнаружен в психиатрической больнице в городе Ишиме (Тюменская область). На данный момент это единственный зарегистрированный очаг распространения инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг COVID-19 среди пациентов ишимского филиала ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“ (филиал №1). В учреждении заболело 18 человек, контактных 17 человек», — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме очаг коронавируса нашли в доме престарелых. На тот момент в регионе также действовали еще три очага коронавируса: в Винзилинском психоневрологическом интернате, «Медицинском городе» в Тюмени и Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе. Однако на сегодняшний день ситуацию удалось урегулировать.

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Очаг коронавируса был обнаружен в психиатрической больнице в городе Ишиме (Тюменская область). На данный момент это единственный зарегистрированный очаг распространения инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. «На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг COVID-19 среди пациентов ишимского филиала ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“ (филиал №1). В учреждении заболело 18 человек, контактных 17 человек», — сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме очаг коронавируса нашли в доме престарелых. На тот момент в регионе также действовали еще три очага коронавируса: в Винзилинском психоневрологическом интернате, «Медицинском городе» в Тюмени и Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе. Однако на сегодняшний день ситуацию удалось урегулировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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