Минфин: выплаты по ОСАГО нужно поднять в четыре раза

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Выплаты по ОСАГО предложили поднять в Минфине Фото:

Выплаты по полисам ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью в России нужно поднять с 500 тысяч до двух миллионов рублей. С таким предложением выступает Минфин.

«Минфин предложил повысить выплаты по ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью с 500 тыс до 2 млн рублей», — передает РИА «Новости». Также предлагается отменить понятие «износ», которое сокращает выплаты владельцам старых авто.

Подобные меры повысят стоимость полисов ОСАГО на 20—40%, заявили агентству в компании «Согласие». При этом там не исключают, что стоимость полиса для наиболее аккуратных водителей может быть максимально снижена.

Ранее в Госдуме приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Техосмотр отменят для транспорта, который используют в личных целях.

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Выплаты по полисам ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью в России нужно поднять с 500 тысяч до двух миллионов рублей. С таким предложением выступает Минфин. «Минфин предложил повысить выплаты по ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью с 500 тыс до 2 млн рублей», — передает РИА «Новости». Также предлагается отменить понятие «износ», которое сокращает выплаты владельцам старых авто. Подобные меры повысят стоимость полисов ОСАГО на 20—40%, заявили агентству в компании «Согласие». При этом там не исключают, что стоимость полиса для наиболее аккуратных водителей может быть максимально снижена. Ранее в Госдуме приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Техосмотр отменят для транспорта, который используют в личных целях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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