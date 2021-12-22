Минфин: выплаты по ОСАГО нужно поднять в четыре раза

Выплаты по ОСАГО предложили поднять в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплаты по полисам ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью в России нужно поднять с 500 тысяч до двух миллионов рублей. С таким предложением выступает Минфин.

«Минфин предложил повысить выплаты по ОСАГО по рискам вреда жизни и здоровью с 500 тыс до 2 млн рублей», — передает РИА «Новости». Также предлагается отменить понятие «износ», которое сокращает выплаты владельцам старых авто.

Подобные меры повысят стоимость полисов ОСАГО на 20—40%, заявили агентству в компании «Согласие». При этом там не исключают, что стоимость полиса для наиболее аккуратных водителей может быть максимально снижена.

Ранее в Госдуме приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Техосмотр отменят для транспорта, который используют в личных целях.