Бастрыкин займется воспитанием следователей по поручению Путина

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин начнет проводить воспитательную работу со следователями Фото:

Президент России Владимир Путин внес поправки в законопроект «О Следственном комитете РФ» и расширил полномочия главы ведомства Александра Бастрыкина. Теперь он будет заниматься организацией воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы со следователями.

«Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Федеральный закон „О Следственном комитете Российской Федерации“. Законопроект направлен на регулирование полномочий председателя СКР. В соответствии с поправками, он также будет заниматься в ведомстве вопросами по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, работы по развитию физической культуры и спорта», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее Путин также расширил полномочия сотрудников СК. Они получили право предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести, если эти деяния были выявлены в ходе следствия.

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Президент России Владимир Путин внес поправки в законопроект «О Следственном комитете РФ» и расширил полномочия главы ведомства Александра Бастрыкина. Теперь он будет заниматься организацией воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы со следователями. «Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Федеральный закон „О Следственном комитете Российской Федерации“. Законопроект направлен на регулирование полномочий председателя СКР. В соответствии с поправками, он также будет заниматься в ведомстве вопросами по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, работы по развитию физической культуры и спорта», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее Путин также расширил полномочия сотрудников СК. Они получили право предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести, если эти деяния были выявлены в ходе следствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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