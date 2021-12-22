Бастрыкин займется воспитанием следователей по поручению Путина

Александр Бастрыкин начнет проводить воспитательную работу со следователями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин внес поправки в законопроект «О Следственном комитете РФ» и расширил полномочия главы ведомства Александра Бастрыкина. Теперь он будет заниматься организацией воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы со следователями.

«Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Федеральный закон „О Следственном комитете Российской Федерации“. Законопроект направлен на регулирование полномочий председателя СКР. В соответствии с поправками, он также будет заниматься в ведомстве вопросами по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, работы по развитию физической культуры и спорта», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее Путин также расширил полномочия сотрудников СК. Они получили право предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести, если эти деяния были выявлены в ходе следствия.