Коммунисты ХМАО выступили против льгот для нефтяников

23 декабря 2021 в 12:42 Размер текста - 17 +

Лидер КПРФ в ХМАО выступил против льгот для нефтяников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев выступил против принятия законопроекта, направленного на получение льгот для нефтяников. Об этом он заявил во время заседания Думы ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «Этим законопроектом мы смешали тех, кто нуждается в льготе и тех, кто эксплуатирует народное добро себе в прибыль. Мы против того, что бы эти, так называемы, сироты, получали льготу и прикрывались тем, что у них все плохо и не могут они добиваться своих результатов. У них есть очень большие федеральные льготы. Смысла давать им нет. Но вы опять совместили две льготы, одну на самом деле необходимую, а другую из рук вон выходящую, мы воздержимся», — сказал Савинцев. После выступления Савинцева вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев объяснил, что льгота предоставляется нефтяникам для освоения «баженовской свиты» (трудноизвлекаемые запасы нефти). «Сейчас проект расширился и это технология трудноизвлекаемых углеводородов. Если бы мы не предоставили эту льготу, то этого бы проекта просто не было», — сказал Забозлаев. Вместе с тем о позиции Савинцева высказался и депутат окружного парламента Александр Сальников. «Все он понимает, не первый год живет в округе. Но политика партии, интересы которой он представляет, заставляет его действовать именно в таком ключе», — сказал депутат. В свою очередь спикер окружной Думы Борис Хохряков, проработавший порядка 18 лет в сфере геологии, заявил, что к категории трудноизвлекаемых запасов относится уже больше 60% той нефти, которую добывают в ХМАО. «Предлагаемые поправки расширят категорию льготников. Сейчас будут давать льготу компаниям, которые занимаются технологией разработки трудноизвлекаемых запасов и изготовления оборудования. Так как в результате санкций импортное оборудование мы больше получить не можем. А также упрощается процедура, раньше предприятия для получения льготы должны были добыть в год не менее пяти млн тонн, сейчас достаточно двух млн тонн», — заключил Хохряков. По итогу голосования законопроект был принят. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев выступил против принятия законопроекта, направленного на получение льгот для нефтяников. Об этом он заявил во время заседания Думы ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «Этим законопроектом мы смешали тех, кто нуждается в льготе и тех, кто эксплуатирует народное добро себе в прибыль. Мы против того, что бы эти, так называемы, сироты, получали льготу и прикрывались тем, что у них все плохо и не могут они добиваться своих результатов. У них есть очень большие федеральные льготы. Смысла давать им нет. Но вы опять совместили две льготы, одну на самом деле необходимую, а другую из рук вон выходящую, мы воздержимся», — сказал Савинцев. После выступления Савинцева вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев объяснил, что льгота предоставляется нефтяникам для освоения «баженовской свиты» (трудноизвлекаемые запасы нефти). «Сейчас проект расширился и это технология трудноизвлекаемых углеводородов. Если бы мы не предоставили эту льготу, то этого бы проекта просто не было», — сказал Забозлаев. Вместе с тем о позиции Савинцева высказался и депутат окружного парламента Александр Сальников. «Все он понимает, не первый год живет в округе. Но политика партии, интересы которой он представляет, заставляет его действовать именно в таком ключе», — сказал депутат. В свою очередь спикер окружной Думы Борис Хохряков, проработавший порядка 18 лет в сфере геологии, заявил, что к категории трудноизвлекаемых запасов относится уже больше 60% той нефти, которую добывают в ХМАО. «Предлагаемые поправки расширят категорию льготников. Сейчас будут давать льготу компаниям, которые занимаются технологией разработки трудноизвлекаемых запасов и изготовления оборудования. Так как в результате санкций импортное оборудование мы больше получить не можем. А также упрощается процедура, раньше предприятия для получения льготы должны были добыть в год не менее пяти млн тонн, сейчас достаточно двух млн тонн», — заключил Хохряков. По итогу голосования законопроект был принят.