Сотрудников МГУ эвакуировали из-за скандала с отцом студентки. «Мужчина ждал их на выходе»

22 декабря 2021 в 22:04 Размер текста - 17 +

Сотрудников МГУ пришлось эвакуировать после инцидента с отцом 9-летней студентки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преподавателей факультета психологии МГУ им. Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось эвакуировать из здания вуза через запасной выход, чтобы обеспечить их безопасность. Отец девочки, устроивший перед этим скандал, ждал преподавателей у входа в университет. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила кандидат психологических наук, заместитель декана факультета психологии МГУ Александра Долгих. «То, что вчера произошло — это вопиющий случай. Все произошло на глазах у преподавателей и студентов. Преподавателей, которые вчера принимали экзамен, пришлось эвакуировать через запасной выход, чтобы обеспечить их безопасность. Так как отец девочки ожидал их на выходе. Несмотря на то, что это преподаватели психологи, они были напуганы. Вчерашняя ситуация для нас чрезвычайная и непривычная. Сейчас мы стараемся работать в штатном режиме», — рассказала Александра Долгих детали произошедшего. По словам Долгих, к самой Тепляковой никаких претензий нет, она продолжит сдавать сессию. «Сама студентка правил не нарушала, ни устава МГУ, ни договора. Поэтому к ней никаких санкций применено быть не может. Она будет продолжать сдавать сессию. Ее никто не отчисляет, еще не сданы основные экзамены. Также у нее, как и у всех студентов, будет две попытки пересдать экзамен», — пояснила заместитель декана. Что касается отца девочки, его не будут никогда пускать в вуз по приказу ректора, уточнила собеседница агентства. «Отца не пускали, и не будут пускать в вуз по приказу ректора, так как он не является студентом факультета. Так как отец не является студентом, он не имеет право входить в здание факультета психологии и других зданий МГУ. Так было всегда и он эти правила принимал. Вчера по неизвестным нам причинам отец решил нарушить эти правила», — подытожила она. Отец 9-летней студентки МГУ устроил драку в вузе из-за оценок дочери. Работникам университета пришлось вызвать полицию. Мать девочки заявила, что ее дочери угрожали и «валили» на экзамене. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преподавателей факультета психологии МГУ им. Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось эвакуировать из здания вуза через запасной выход, чтобы обеспечить их безопасность. Отец девочки, устроивший перед этим скандал, ждал преподавателей у входа в университет. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила кандидат психологических наук, заместитель декана факультета психологии МГУ Александра Долгих. «То, что вчера произошло — это вопиющий случай. Все произошло на глазах у преподавателей и студентов. Преподавателей, которые вчера принимали экзамен, пришлось эвакуировать через запасной выход, чтобы обеспечить их безопасность. Так как отец девочки ожидал их на выходе. Несмотря на то, что это преподаватели психологи, они были напуганы. Вчерашняя ситуация для нас чрезвычайная и непривычная. Сейчас мы стараемся работать в штатном режиме», — рассказала Александра Долгих детали произошедшего. По словам Долгих, к самой Тепляковой никаких претензий нет, она продолжит сдавать сессию. «Сама студентка правил не нарушала, ни устава МГУ, ни договора. Поэтому к ней никаких санкций применено быть не может. Она будет продолжать сдавать сессию. Ее никто не отчисляет, еще не сданы основные экзамены. Также у нее, как и у всех студентов, будет две попытки пересдать экзамен», — пояснила заместитель декана. Что касается отца девочки, его не будут никогда пускать в вуз по приказу ректора, уточнила собеседница агентства. «Отца не пускали, и не будут пускать в вуз по приказу ректора, так как он не является студентом факультета. Так как отец не является студентом, он не имеет право входить в здание факультета психологии и других зданий МГУ. Так было всегда и он эти правила принимал. Вчера по неизвестным нам причинам отец решил нарушить эти правила», — подытожила она. Отец 9-летней студентки МГУ устроил драку в вузе из-за оценок дочери. Работникам университета пришлось вызвать полицию. Мать девочки заявила, что ее дочери угрожали и «валили» на экзамене.