«Известия»: цены на КАСКО бьют рекорды

23 декабря 2021 в 03:55 Размер текста - 17 +

Цены на полисы каско в 2022 году заметно подорожают Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в третьем квартале 2021-го года увеличилась стоимость полисов каско — рост составил 29,8%. Это следует из статистики Центрального банка (ЦБ). «Средняя цена полиса каско увеличилась на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 35,1 тысяч рублей. Это связано, в первую очередь, с повышением цен на автомобили и запчасти», — следует из статистики регуляторы, пишут «Известия». Представители компаний по страхованию выделяют несколько причин повышения средней цены на каско. Так, руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Олег Шибанов сообщил, что рост цен произошел из-за повышения стоимости запчастей и ремонта автомобилей, а также из-за роста числа обращений по страховым случаям. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина рассказала, что причиной роста средней премии по новым договорам добровольного автострахования стало повышение стоимости автомобилей, а также увеличение доли премиальных транспортных средств в портфеле компании. В следующем году ожидается рекордный всплеск автокредитования в России. Этот показатель может превысить даже показатель 2019-го года на 20-30%, сообщил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России в третьем квартале 2021-го года увеличилась стоимость полисов каско — рост составил 29,8%. Это следует из статистики Центрального банка (ЦБ). «Средняя цена полиса каско увеличилась на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достигла 35,1 тысяч рублей. Это связано, в первую очередь, с повышением цен на автомобили и запчасти», — следует из статистики регуляторы, пишут «Известия». Представители компаний по страхованию выделяют несколько причин повышения средней цены на каско. Так, руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Олег Шибанов сообщил, что рост цен произошел из-за повышения стоимости запчастей и ремонта автомобилей, а также из-за роста числа обращений по страховым случаям. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина рассказала, что причиной роста средней премии по новым договорам добровольного автострахования стало повышение стоимости автомобилей, а также увеличение доли премиальных транспортных средств в портфеле компании. В следующем году ожидается рекордный всплеск автокредитования в России. Этот показатель может превысить даже показатель 2019-го года на 20-30%, сообщил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.