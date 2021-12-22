Контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе

23 декабря 2021 в 04:03 Размер текста - 17 +

Все три стороны решительно настроены на урегулирование конфликта, сообщил Ермак Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Все три стороны контактной группы по Донбассу договорились соблюдать режим прекращения огня на территории. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook. «В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — пишет Ермак. Политик выразил надежду на то, что в этот раз соглашение будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских военных и мирных граждан. Принятая мера — шаг к снижению военной напряженности на востоке, заявил глава офиса президента Украины. «Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — заключил Ермак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. Глава Украины сообщил, что счастлив, что США хотят участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все три стороны контактной группы по Донбассу договорились соблюдать режим прекращения огня на территории. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook. «В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — пишет Ермак. Политик выразил надежду на то, что в этот раз соглашение будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских военных и мирных граждан. Принятая мера — шаг к снижению военной напряженности на востоке, заявил глава офиса президента Украины. «Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — заключил Ермак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. Глава Украины сообщил, что счастлив, что США хотят участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.