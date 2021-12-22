Контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе

Все три стороны контактной группы по Донбассу договорились соблюдать режим прекращения огня на территории. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.
«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — пишет Ермак. Политик выразил надежду на то, что в этот раз соглашение будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских военных и мирных граждан.
Принятая мера — шаг к снижению военной напряженности на востоке, заявил глава офиса президента Украины. «Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — заключил Ермак.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. Глава Украины сообщил, что счастлив, что США хотят участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.
Все три стороны контактной группы по Донбассу договорились соблюдать режим прекращения огня на территории. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook. «В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — пишет Ермак. Политик выразил надежду на то, что в этот раз соглашение будет устойчивым и поможет сохранить жизни украинских военных и мирных граждан. Принятая мера — шаг к снижению военной напряженности на востоке, заявил глава офиса президента Украины. «Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», — заключил Ермак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание о том, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в решении конфликта в Донбассе. Глава Украины сообщил, что счастлив, что США хотят участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.