22 декабря 2021

В Киеве назвали два сценария развития событий на границе с РФ

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., зима, стрельбы, учения, армия, военные, солдаты, показательные выступления
Дмитрий Кулеба предрек два сценария развития событий на границе с Украиной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров — это новое слово в дипломатии. Второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — цитирует Кулебу украинское издание «НВ».

По последним данным, украинские войска начали укреплять участки границ с Россией в районе Сумской области. Несмотря на похолодание, солдаты роют противотранспортные рвы. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно состоится в конце января — начале февраля 2022 года. Наступление якобы должно проходить в три этапа. На первом этапе Россия захватит юг Украины. На втором этапе ожидается захват восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада.

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Существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров — это новое слово в дипломатии. Второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — цитирует Кулебу украинское издание «НВ». По последним данным, украинские войска начали укреплять участки границ с Россией в районе Сумской области. Несмотря на похолодание, солдаты роют противотранспортные рвы. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно состоится в конце января — начале февраля 2022 года. Наступление якобы должно проходить в три этапа. На первом этапе Россия захватит юг Украины. На втором этапе ожидается захват восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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