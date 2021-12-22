В Киеве назвали два сценария развития событий на границе с РФ

Существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров — это новое слово в дипломатии. Второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — цитирует Кулебу украинское издание «НВ».
По последним данным, украинские войска начали укреплять участки границ с Россией в районе Сумской области. Несмотря на похолодание, солдаты роют противотранспортные рвы. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно состоится в конце января — начале февраля 2022 года. Наступление якобы должно проходить в три этапа. На первом этапе Россия захватит юг Украины. На втором этапе ожидается захват восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада.
Существует два сценария развития событий в ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров — это новое слово в дипломатии. Второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — цитирует Кулебу украинское издание «НВ». По последним данным, украинские войска начали укреплять участки границ с Россией в районе Сумской области. Несмотря на похолодание, солдаты роют противотранспортные рвы. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно состоится в конце января — начале февраля 2022 года. Наступление якобы должно проходить в три этапа. На первом этапе Россия захватит юг Украины. На втором этапе ожидается захват восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада.