Украинские войска копают рвы на границе с Россией 22 декабря 2021 в 11:08 Размер текста - 17 + Украинские пограничники укрепляют границу с РФ противотранспортными рвами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы. «Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы. В последние месяцы обострился конфликт Украины и России. О «планах вторжения» Москвы заявляли в США, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы. «Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы. В последние месяцы обострился конфликт Украины и России. О «планах вторжения» Москвы заявляли в США, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям