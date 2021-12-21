21 декабря 2021

Украинские войска копают рвы на границе с Россией

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Червишевское кладбище. Тюмень, лопата, яма, могила, кладбище
Украинские пограничники укрепляют границу с РФ противотранспортными рвами Фото:
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Война на Украине

Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы.

«Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы.

В последние месяцы обострился конфликт Украины и России. О «планах вторжения» Москвы заявляли в США, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы.

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Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы. «Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы. В последние месяцы обострился конфликт Украины и России. О «планах вторжения» Москвы заявляли в США, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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