Украинские войска копают рвы на границе с Россией

Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы.
«Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы.
Украинские войска укрепляют участки границ с Россией в районе Сумской области. Как уточняется на сайте государственной пограничной службы Украины, сейчас солдаты роют противотранспортные рвы. «Активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. <…> В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — сообщается на сайте пограничной службы. В последние месяцы обострился конфликт Украины и России. О «планах вторжения» Москвы заявляли в США, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы.