НОВАТЭК начнет поставлять газ из ЯНАО в Европу

НОВАТЭК стал первой российской компанией, которая поставит газ в Европу Фото: Илья Московец © URA.RU

Низкоуглеродный аммиак, произведенный Обским ГХК (ЯНАО), будет поставляться в Германию. Как сообщает пресс-служба НОВАТЭК, общество подписало соглашение о долгосрочной поставке с немецкой компанией Uniper SE.

«ПАО „НОВАТЭК“ и Uniper SE подписали соглашение об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн тонн в год главным образом на рынок Германии. Цена продукции будет определяться в привязке к соответствующим европейским и мировым эталонным котировкам», — говорится в сообщении на сайте НОВАТЭКа.

НОВАТЭК стал первым из российских компаний, который будет поставлять газ в Европу. Компания планирует импортировать до 1,2 млн тонн аммиака в Вильгельмсхафен.

В компании добавили, что завод по производству аммиака будет расположен вблизи СПГ-кластера на Ямале. «Это позволит минимизировать затраты и обеспечить поставки наиболее конкурентоспособных „чистых“ энергоносителей на международный рынок», — добавили в НОВАТЭКе.

Ранее URA.RU сообщало, что НОВАТЭК построит хранилище для углекислого газа. Заниматься производством и строительством хранилища для углекислого газа будет Обский газохимический комплекс в районе Сабетты.

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