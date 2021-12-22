22 декабря 2021

Ректор крупнейшего челябинского вуза назвал дату своей отставки

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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, шестаков александр
Александру Шестакову 22 июня исполнится 70 лет Фото:

Ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), крупнейшего вуза в Челябинской области, уйдет в отставку летом будущего года. Об этом руководитель ЮУрГУ заявил на встрече с редакторами СМИ.

«У меня подписан контракт. 22 июня 2022 он истекает в связи с моим возрастом, поэтому вопрос в проработке», — сообщил Шестаков, отвечая на вопрос журналистов о том, кто может стать новым ректором, не называя возможного преемника.

22 июня, в день истечения контракта, Шестакову исполнится 70 лет. Это предельный возраст для ректора вуза. По данным URA.RU, в марте будет объявлен конкурс по выборам ректора. Шестаков после истечения контракта может стать президентом вуза.

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Ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), крупнейшего вуза в Челябинской области, уйдет в отставку летом будущего года. Об этом руководитель ЮУрГУ заявил на встрече с редакторами СМИ. «У меня подписан контракт. 22 июня 2022 он истекает в связи с моим возрастом, поэтому вопрос в проработке», — сообщил Шестаков, отвечая на вопрос журналистов о том, кто может стать новым ректором, не называя возможного преемника. 22 июня, в день истечения контракта, Шестакову исполнится 70 лет. Это предельный возраст для ректора вуза. По данным URA.RU, в марте будет объявлен конкурс по выборам ректора. Шестаков после истечения контракта может стать президентом вуза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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