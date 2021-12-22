Ректор крупнейшего челябинского вуза назвал дату своей отставки

Александру Шестакову 22 июня исполнится 70 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), крупнейшего вуза в Челябинской области, уйдет в отставку летом будущего года. Об этом руководитель ЮУрГУ заявил на встрече с редакторами СМИ.

«У меня подписан контракт. 22 июня 2022 он истекает в связи с моим возрастом, поэтому вопрос в проработке», — сообщил Шестаков, отвечая на вопрос журналистов о том, кто может стать новым ректором, не называя возможного преемника.

22 июня, в день истечения контракта, Шестакову исполнится 70 лет. Это предельный возраст для ректора вуза. По данным URA.RU, в марте будет объявлен конкурс по выборам ректора. Шестаков после истечения контракта может стать президентом вуза.