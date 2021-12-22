В Думе ХМАО предложили чиновникам вместо премий раздать сосульки

Главный югорский коммунист Алексей Савинцев разразился критикой в адрес чиновников правительства ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что нерадивым югорским чиновникам нужно раздавать сосульки вместо премий на Новый год. Об этом он сообщил во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для таких заявлений главного югорского коммуниста стала ситуация с неосвоением трех миллиардов рублей из окружного бюджета на реализацию социальных программ. Чиновники не смогли потратить деньги по ряду проектов в сфере образования, медицины и другим обязательствам. «Какой же это социальный бюджет, если чиновники не пытаются бороться за решение социально значимых вопросов. А их на самом деле в округе очень много. Проблемы есть, деньги есть, а решения нет. <…> Мне хотелось бы обратиться к деду Морозу, коль новогодние праздники начинаются. Тем чиновникам которые вели работу хорошо, внимательно относились к гражданам, тем новогоднюю премию. А чиновникам, которые таким образом исполняют бюджет, прикрываясь некоторыми вопросами, хотя можно сделать передвижки, им надо выделить новогодние сосульки. Пусть сосут и помнят, что так оценивается их труд», — заявил Савинцев.

Заместитель губернатора Югры Вера Дюдина была категорически не согласна с такой оценкой ситуации и порекомендовала лидеру фракции КПРФ в Думе ХМАО внимательнее изучать пояснительную записку к законопроекту «Тогда вам было бы понятно, почему не исполнены те или иные расходы бюджета», — прокомментировала Дюдина. Поддержал чиновницу и председатель бюджетного комитета в Думе ХМАО Александр Колодич, который заявил, что обязательства не были выполнены по объективным причинам.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из прошлых заседаний окружной Думы Савинцев неверно проинтерпретировал отчет счетной палаты ХМАО, обвинив региональный департамент здравоохранения в нецелевых расходах. В результате, между депутатами и чиновниками произошла перепалка.