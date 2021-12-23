В ДТП пострадали детиФото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
Появилось видео аварии, в которой погибла мать троих детей. Авария произошла в ночь на 23 декабря на Чусовском тракте в Свердловской области. По данным ГИБДД Екатеринбурга, семья возвращалась домой — в Тюмень.
«В результате ДТП в автомобиле „Ниссан Мурано“ пострадали трое детей — пассажиров, их мать от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в пресс-релизе.
В ночь на 23 декабря на пересечении объездной дороги и Чусовского тракта столкнулись Nissan Murano и Audi A6, от удара Nissan, в котором находились отец, мать и трое детей, отбросило в стоящий грейдер. Семилетний ребенок, сидящий на переднем пассажирском сиденье Nissan, сломал нос. Остальные дети и отец не пострадали. Мать скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм. Водитель и пассажир Audi не пострадали.
Также известно, что водитель Nissan не спал около суток. Мужчина, по данным ГИБДД, находится в состоянии шока и не понимает, как все произошло. Утверждает, что крепко держался за руль, не выпускал ситуацию из-под контроля.
Появилось видео аварии, в которой погибла мать троих детей. Авария произошла в ночь на 23 декабря на Чусовском тракте в Свердловской области. По данным ГИБДД Екатеринбурга, семья возвращалась домой — в Тюмень. «В результате ДТП в автомобиле „Ниссан Мурано“ пострадали трое детей — пассажиров, их мать от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в пресс-релизе. В ночь на 23 декабря на пересечении объездной дороги и Чусовского тракта столкнулись Nissan Murano и Audi A6, от удара Nissan, в котором находились отец, мать и трое детей, отбросило в стоящий грейдер. Семилетний ребенок, сидящий на переднем пассажирском сиденье Nissan, сломал нос. Остальные дети и отец не пострадали. Мать скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм. Водитель и пассажир Audi не пострадали. Также известно, что водитель Nissan не спал около суток. Мужчина, по данным ГИБДД, находится в состоянии шока и не понимает, как все произошло. Утверждает, что крепко держался за руль, не выпускал ситуацию из-под контроля.