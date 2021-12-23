ГИБДД показала видео ДТП, в котором погибла многодетная тюменка. Машину откинуло на грейдер

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В ДТП пострадали дети

Появилось видео аварии, в которой погибла мать троих детей. Авария произошла в ночь на 23 декабря на Чусовском тракте в Свердловской области. По данным ГИБДД Екатеринбурга, семья возвращалась домой — в Тюмень.

«В результате ДТП в автомобиле „Ниссан Мурано“ пострадали трое детей — пассажиров, их мать от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в пресс-релизе.

В ночь на 23 декабря на пересечении объездной дороги и Чусовского тракта столкнулись Nissan Murano и Audi A6, от удара Nissan, в котором находились отец, мать и трое детей, отбросило в стоящий грейдер. Семилетний ребенок, сидящий на переднем пассажирском сиденье Nissan, сломал нос. Остальные дети и отец не пострадали. Мать скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм. Водитель и пассажир Audi не пострадали.

Также известно, что водитель Nissan не спал около суток. Мужчина, по данным ГИБДД, находится в состоянии шока и не понимает, как все произошло. Утверждает, что крепко держался за руль, не выпускал ситуацию из-под контроля.

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Появилось видео аварии, в которой погибла мать троих детей. Авария произошла в ночь на 23 декабря на Чусовском тракте в Свердловской области. По данным ГИБДД Екатеринбурга, семья возвращалась домой — в Тюмень. «В результате ДТП в автомобиле „Ниссан Мурано“ пострадали трое детей — пассажиров, их мать от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в пресс-релизе. В ночь на 23 декабря на пересечении объездной дороги и Чусовского тракта столкнулись Nissan Murano и Audi A6, от удара Nissan, в котором находились отец, мать и трое детей, отбросило в стоящий грейдер. Семилетний ребенок, сидящий на переднем пассажирском сиденье Nissan, сломал нос. Остальные дети и отец не пострадали. Мать скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм. Водитель и пассажир Audi не пострадали. Также известно, что водитель Nissan не спал около суток. Мужчина, по данным ГИБДД, находится в состоянии шока и не понимает, как все произошло. Утверждает, что крепко держался за руль, не выпускал ситуацию из-под контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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