«Дочка» «Газпрома» получила право запустить в Перми радиостанцию

Две радиостанции получили частоты для вещания в Перми Фото: Pixabay

Компании «Газпром-Медиа Радио» (ООО «ГПМ Радио») и «Корделия-медиа» получили право на запуск в Перми радиостанций. Конкурс на распределение радиочастот проводился федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию Роскомнадзора. Об итогах конкурса сообщается на сайте полпреда Президента в ПФО.

«По итогам голосования федеральной конкурсной комиссией принято решение о предоставлении радиоканалу Like FM (ООО „ГПМ Радио“) права вещания на частоте 93,1 FM, а радиоканалу „Искатель“ (ООО „Корделия-медиа“ — на частоте 98,0 FM», — говорится на сайте.

«Искатель» — информационно-музыкальная и познавательная радиостанция. Основные темы программ — история великих открытий, уникальные географические экспедиции. Сейчас станция выходит в эфир в 29 городах России.

Формат Like FM — современные отечественные и зарубежные композиции. ООО «ГПМ Радио» является одним из крупнейших российским радиохолдингов. Учредителем организации является АО «Газпром-Медиа Холдинг», который на 100% принадлежит «Газпромбанку» (контролируется «Газпромом»). URA.RU рассказывало, что в этом году в Перми вышли в эфир три новые радиостанции: Monte Carlo, «Пилот FM» и «Первое интернациональное радио».