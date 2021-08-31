31 августа 2021
30 августа 2021

В Перми в сентябре начнет вещание новая радиостанция

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
Monte Carlo выйдет в эфир на частоте 107,2 FM Фото:

В сентябре в Перми на частоте 107,2 FM начнет вещание радиостанция Monte Carlo («Монте-Карло»). Об этом URA.RU рассказал генеральный директор ООО «РМГ Пермь» (филиал «Русской Медиагруппы») Евгений Царегородцев.

«Сейчас ждем последние документы от Роскомнадзора на разрешение запуска эфира. Все оборудование готово, в ближайшее две недели радиостанция начнет вещание», — отметил Царегородцев. Он уточнил, что на радиостанции будет преимущественно транслироваться московский эфир «с пермской рекламой и небольшими вкраплениями пермского контента».

Формат радиостанции Monte Carlo рассчитан на премиум-аудиторию с высоким доходом, высокой потребительской активностью и высоким положением в обществе, говорится на сайте РМГ. Радиостанция вещает в 210 городах, суточный охват аудитории — порядка 1,9 млн. человек.

В холдинг «Русской Медиагруппы входят радиостанций «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV. URA.RU рассказывало, что в этом году в Перми начали трансляцию радиостанции «Пилот FМ» и «Первое интернациональное радио».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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