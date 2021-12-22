В гордуме Тюмени изменился состав структурных подразделений

Андрей Голоус стал депутатом гордумы Тюмени в ноябре Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат гордумы Тюмени Андрей Голоус вошел в состав двух думских комиссий. Решение об этом было принято 23 декабря на заседании представительного органа, которое транслировалось онлайн.

«Ввести Андрея Голоуса в состав комиссий Тюменской городской думы по городскому общественному самоуправлению и по благоустройству и городскому хозяйству, согласно поданному заявлению», — озвучил решение зампредседателя думы Дмитрий Осипов. Кроме того, депутаты вывели из состава комиссий по благоустройству и по градостроительству Олега Касьнова, скончавшегося 5 декабря.

Голоус стал депутатом в ноябре. Он заменил в гордуме директора птицефабрики «Тюменский бройлер» Оксану Величко, избранную в сентябре в региональный парламент.