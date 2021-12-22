Курганцу грозит колония за кражу гирлянды

20-летнего курганца поймали при попытке украсть гирлянду на улице возле частного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана 2001 года рождения задержан сотрудниками полиции по подозрению в покушении на грабеж. Он пытался украсть гирлянду, которая висела на улице возле одного из домов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

«Потерпевший украсил новогодней гирляндой дерево возле своего дома в Западном. Через некоторое время он увидел, что незнакомый молодой человек, имеющий признаки алкогольного опьянения, пытается снять гирлянду и похитить ее», — говорится в сообщении полиции

Мужчина вызвал полицию. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Максимальное наказание, предусмотренное ей — до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.