В ПФР озвучили график выдачи пенсий челябинцам в праздники

Из-за новогодних праздников ПФР перенесут выплату пенсий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщило о новом графике выдачи пенсий в новогодние праздники. Как сообщили 23 декабря URA.RU в пресс-службе ведомства, нововведения затронут пожилых людей, которые получают пенсий на почте.

«7 января праздник Рождества. В этот день все отделения почты не будут работать. Альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска, начнут доставку январских пенсий по графику с 4 января», — заявили в ОПФР.

В почтовых отделениях с семидневной и шестидневной рабочей неделей выплата пенсий будет осуществляться 4 января — за 4 и 7 января, 5 января — за 5 и 7 января, 6 января — за 6, 7 и 9 января, 8 января — за 8 и 9 января. С пятидневной рабочей неделей выплаты будут производиться: 4 января — за 4 и 7 января, 5 января — за 5 и 7 января, 6 января — за 6, 7 и 9 января, 8 января — за 8 и 10 января, 9 и 10 января — выходные дни.

В сельских почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей выплата пенсий будет производиться: 4 января — за 4 и 5 января, 5 января — выходной день, 6 января — за 6 и 7 января, 8 января — за 8, 9 и 10 января. Пенсионеры, которые получают пенсию на кредитную карту в январе 2022 года получат пенсии в обычные для себя даты, без каких-либо переносов.

Ранее Пенсионный фонд России анонсировал изменения графика выплат пенсий в январе 2020 года. В ПФР это решение объяснили длительностью новогодних каникул.