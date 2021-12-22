Квартиры не соответствовали строительно-техническим нормам (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальника управления имуществом и земельными отношениям администрации Верхнеуральского района Челябинской области обвиняют в приобретении непригодного жилья для детей-сирот. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, чиновница приобрела 44 непригодных для жизни квартиры. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий направлено в суд.

«Чиновница приобрела в муниципальную собственность 44 квартиры с целью обеспечить жильем детей-сирот. Однако квартиры не соответствовали строительно-техническим нормам. Непригодные для жизни квартиры были внесены в специализированный жилищный фонд Верхнеуральского муниципального района, после чего предоставлены детям-сиротам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в результате действий руководителя управления муниципалитету причинен ущерб в сумме свыше 27,8 млн рублей. В настоящее время нарушения в ряде квартир устранены, другим сиротам предоставлены новые жилые помещения.

Губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов 21 декабря потребовал увольнения чиновников, ответственных за провал программы обеспечения жильем детей-сирот. Текслер отметил, что переносить проблему с реализацией госпрограммы на следующий год непозволительно.

Состояние квартир, которыми обеспечили детей-сирот Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Квартиры полностью непригодны для жизни Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области