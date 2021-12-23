Президент РФ: Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном военном столкновении с Украиной. Глава государства заявил, что у него создается ощущение, что готовится третья военная операция в ДНР и ЛНР.
«Создается впечатление, что готовят третью войну и нас предупреждают не вмешиваться. Мы должны думать о перспективах своей безопасности. Как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут? Минские соглашения являются единственно возможным вариантом урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что правительство РФ не могло отказать жителям Севастополя и Крыма и «не взять их под крыло». «Я лично уговаривал Порошенко — „Только не военная операция!“. [Он отвечал] „Да, да“ — и начал», — подытожил Путин.
Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию.
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном военном столкновении с Украиной. Глава государства заявил, что у него создается ощущение, что готовится третья военная операция в ДНР и ЛНР. «Создается впечатление, что готовят третью войну и нас предупреждают не вмешиваться. Мы должны думать о перспективах своей безопасности. Как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут? Минские соглашения являются единственно возможным вариантом урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что правительство РФ не могло отказать жителям Севастополя и Крыма и «не взять их под крыло». «Я лично уговаривал Порошенко — „Только не военная операция!“. [Он отвечал] „Да, да“ — и начал», — подытожил Путин. Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию.