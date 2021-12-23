Президент РФ: Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, сухопутные войска, война, танкист, военный, бушлат, зимняя форма
У Путина складывается впечатление, что готовится третья военная операция в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном военном столкновении с Украиной. Глава государства заявил, что у него создается ощущение, что готовится третья военная операция в ДНР и ЛНР.

«Создается впечатление, что готовят третью войну и нас предупреждают не вмешиваться. Мы должны думать о перспективах своей безопасности. Как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут? Минские соглашения являются единственно возможным вариантом урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что правительство РФ не могло отказать жителям Севастополя и Крыма и «не взять их под крыло». «Я лично уговаривал Порошенко — „Только не военная операция!“. [Он отвечал] „Да, да“ — и начал», — подытожил Путин.

Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию.

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Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном военном столкновении с Украиной. Глава государства заявил, что у него создается ощущение, что готовится третья военная операция в ДНР и ЛНР. «Создается впечатление, что готовят третью войну и нас предупреждают не вмешиваться. Мы должны думать о перспективах своей безопасности. Как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут? Минские соглашения являются единственно возможным вариантом урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что правительство РФ не могло отказать жителям Севастополя и Крыма и «не взять их под крыло». «Я лично уговаривал Порошенко — „Только не военная операция!“. [Он отвечал] „Да, да“ — и начал», — подытожил Путин. Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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