Курганский депутат отсудил у МВД и Минфина 1000 рублей

Суд рассмотрел иск депутата Александра Бухарова к МВД за незаконное задержание и протокол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Шадринской городской Думы (Курганская область) Александр Бухаров отсудил у МВД и Минфина компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщил сам Бухаров.

«Сегодня суд вынес решение по моему иску к Министерству внутренних дел РФ о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов. Ранее меня задержали, незаконно лишили права передвижения, доставили в полицию и составили незаконный протокол о том, что я как депутат якобы провел массовое мероприятие в нарушение указа губернатора. Районный суд отменил незаконный протокол за отсутствием состава правонарушения, потом областной суд оставил это решение в силе», — рассказал Александр Бухаров.

По словам депутата, в иске было заявлено требование о взыскании 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично: за моральный вред — 1 000 рублей, судебные расходы — 10 тысяч рублей. Бухаров отмечает, что сумма компенсации не важна. «Важно, что решение в мою пользу. Я надеюсь, что МВД взыщет сумму в регрессивном порядке с виновного должностного лица. Цель — научить сотрудников работать», — подчеркнул Бухаров.

Полиция задержала шадринского депутата за пикет в марте 2021 года. Депутата Александра Бухарова обвинили в том, что он устроил публичное мероприятие — пикет возле магазина в нарушение постановления губернатора о режиме повышенной готовности. Депутат сообщил, что проходил мимо магазина, раздавая прохожим партийные газеты.

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