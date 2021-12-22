Умер директор курганской компании, запустившей мусорную реформу

В Кургане после длительной болезни скончался директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков. Региональный оператор по вывозу мусора запустил в регионе мусорную реформу в 2020 году. О смерти Пестрикова URA.RU сообщили его знакомые, в компании информацию подтвердили.
«Пестриков долгое время находился в больнице с коронавирусом. Почти два месяца он находился в кислородной маске. Болел тяжело. Жаль. Он был высококлассным специалистом в своем деле», — пояснили источники.
В компании «Чистый город» URA.RU подтвердили смерть руководителя. Кто сейчас будет исполнять обязанности директора — вопрос пока решается. О прощании станет известно в ближайшее время.
Пестриков возглавил компанию в 2012 году. На рынок Кургана как единый региональный оператор по перевозке мусора организация пришла в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.
В Кургане после длительной болезни скончался директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков. Региональный оператор по вывозу мусора запустил в регионе мусорную реформу в 2020 году. О смерти Пестрикова URA.RU сообщили его знакомые, в компании информацию подтвердили. «Пестриков долгое время находился в больнице с коронавирусом. Почти два месяца он находился в кислородной маске. Болел тяжело. Жаль. Он был высококлассным специалистом в своем деле», — пояснили источники. В компании «Чистый город» URA.RU подтвердили смерть руководителя. Кто сейчас будет исполнять обязанности директора — вопрос пока решается. О прощании станет известно в ближайшее время. Пестриков возглавил компанию в 2012 году. На рынок Кургана как единый региональный оператор по перевозке мусора организация пришла в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.