22 декабря 2021

Умер директор курганской компании, запустившей мусорную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Административной комиссии. Курган, пестриков владимир
Владимир Пестриков возглавил «Чистый город» в 2012 году Фото:

В Кургане после длительной болезни скончался директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков. Региональный оператор по вывозу мусора запустил в регионе мусорную реформу в 2020 году. О смерти Пестрикова URA.RU сообщили его знакомые, в компании информацию подтвердили.

«Пестриков долгое время находился в больнице с коронавирусом. Почти два месяца он находился в кислородной маске. Болел тяжело. Жаль. Он был высококлассным специалистом в своем деле», — пояснили источники.

В компании «Чистый город» URA.RU подтвердили смерть руководителя. Кто сейчас будет исполнять обязанности директора — вопрос пока решается. О прощании станет известно в ближайшее время.

Пестриков возглавил компанию в 2012 году. На рынок Кургана как единый региональный оператор по перевозке мусора организация пришла в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.

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В Кургане после длительной болезни скончался директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков. Региональный оператор по вывозу мусора запустил в регионе мусорную реформу в 2020 году. О смерти Пестрикова URA.RU сообщили его знакомые, в компании информацию подтвердили. «Пестриков долгое время находился в больнице с коронавирусом. Почти два месяца он находился в кислородной маске. Болел тяжело. Жаль. Он был высококлассным специалистом в своем деле», — пояснили источники. В компании «Чистый город» URA.RU подтвердили смерть руководителя. Кто сейчас будет исполнять обязанности директора — вопрос пока решается. О прощании станет известно в ближайшее время. Пестриков возглавил компанию в 2012 году. На рынок Кургана как единый региональный оператор по перевозке мусора организация пришла в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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