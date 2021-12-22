22 декабря 2021

В Пермском крае замерзающим сиротам дали обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилье для детей сирот. Курган, обогреватель, калорифер, тепло в доме
Поддерживать температуру в центре для детей-сирот приходится с помощью обогревателей Фото:

В Горнозаводском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Пермский край), для поддержания нормативной температуры воздуха поставили обогреватели. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве социального развития в ответ на запрос о жалобах руководства центра на плохое теплоснабжение.

«Сейчас в период холодов в учреждении для поддержания оптимальной температуры используются тепловые конвекторы. Температура в комнатах, где проживают дети, в норме», — сообщили в министерстве. В ведомстве подчеркивают, что проблема находится на особом контроле. В мэрии Горнозаводска министерству в сентябре отчитывались о ремонте местной котельной и решении вопроса с отоплением.

Ранее URA.RU рассказывало о проблеме с теплоснабжением детского центра. Его директор Татьяна Иванова сообщала, что зимой температура в помещениях опустилась ниже нормы. В этом она винит теплоснабжающую организацию «Горнозаводск-МикроТЭК».

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В Горнозаводском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Пермский край), для поддержания нормативной температуры воздуха поставили обогреватели. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве социального развития в ответ на запрос о жалобах руководства центра на плохое теплоснабжение. «Сейчас в период холодов в учреждении для поддержания оптимальной температуры используются тепловые конвекторы. Температура в комнатах, где проживают дети, в норме», — сообщили в министерстве. В ведомстве подчеркивают, что проблема находится на особом контроле. В мэрии Горнозаводска министерству в сентябре отчитывались о ремонте местной котельной и решении вопроса с отоплением. Ранее URA.RU рассказывало о проблеме с теплоснабжением детского центра. Его директор Татьяна Иванова сообщала, что зимой температура в помещениях опустилась ниже нормы. В этом она винит теплоснабжающую организацию «Горнозаводск-МикроТЭК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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