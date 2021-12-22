В Пермском крае замерзающим сиротам дали обогреватели

Поддерживать температуру в центре для детей-сирот приходится с помощью обогревателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Горнозаводском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Пермский край), для поддержания нормативной температуры воздуха поставили обогреватели. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве социального развития в ответ на запрос о жалобах руководства центра на плохое теплоснабжение.

«Сейчас в период холодов в учреждении для поддержания оптимальной температуры используются тепловые конвекторы. Температура в комнатах, где проживают дети, в норме», — сообщили в министерстве. В ведомстве подчеркивают, что проблема находится на особом контроле. В мэрии Горнозаводска министерству в сентябре отчитывались о ремонте местной котельной и решении вопроса с отоплением.

Ранее URA.RU рассказывало о проблеме с теплоснабжением детского центра. Его директор Татьяна Иванова сообщала, что зимой температура в помещениях опустилась ниже нормы. В этом она винит теплоснабжающую организацию «Горнозаводск-МикроТЭК».

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