22 декабря 2021
21 декабря 2021

В ЯНАО пенсионеры вынуждены ходить в больницу по обочине трассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, пенсионерка, ограничительная лента, женщина
Дорогу от остановки не расчистили от снега (фото из архива) Фото:

После метели в Новом Уренгое (ЯНАО) коммунальные службы города не расчистили дорогу от остановки «Больничный комплекс», из-за чего пенсионеры вынуждены идти по обочине проезжей части, чтобы попасть в больницу. Об этом местный житель Алексей Юркин сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Остановку „Больничный комплекс“ не чистят от снега. Бабушки, чтобы попасть в больницу, идут по обочине, рискуя жизнью, могут поскользнуться и попасть под машины», — написал в группе «ГОРОРО» Алексей Юркин.

Мужчина опубликовал фото, на две пенсионерки идут от остановки по обочине дороги рядом с проезжающими автомобилями. В администрации Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что разрешат сложившуюся ситуацию. «Как нам сообщили в УГСК, после метели все силы бросили на тротуары и городские дороги. Обращение уже поступило, сегодня все устраним», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня извинился перед жителями за некачественную уборку улиц от снега. По его словам, подрядная организация не справляется со своими обязанностями по уборке территорий города.

Две пожилые женщины идут с остановки по обочине дороги
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После метели в Новом Уренгое (ЯНАО) коммунальные службы города не расчистили дорогу от остановки «Больничный комплекс», из-за чего пенсионеры вынуждены идти по обочине проезжей части, чтобы попасть в больницу. Об этом местный житель Алексей Юркин сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Остановку „Больничный комплекс“ не чистят от снега. Бабушки, чтобы попасть в больницу, идут по обочине, рискуя жизнью, могут поскользнуться и попасть под машины», — написал в группе «ГОРОРО» Алексей Юркин. Мужчина опубликовал фото, на две пенсионерки идут от остановки по обочине дороги рядом с проезжающими автомобилями. В администрации Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что разрешат сложившуюся ситуацию. «Как нам сообщили в УГСК, после метели все силы бросили на тротуары и городские дороги. Обращение уже поступило, сегодня все устраним», — прокомментировали ситуацию в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня извинился перед жителями за некачественную уборку улиц от снега. По его словам, подрядная организация не справляется со своими обязанностями по уборке территорий города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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