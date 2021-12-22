Дорогу от остановки не расчистили от снега (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После метели в Новом Уренгое (ЯНАО) коммунальные службы города не расчистили дорогу от остановки «Больничный комплекс», из-за чего пенсионеры вынуждены идти по обочине проезжей части, чтобы попасть в больницу. Об этом местный житель Алексей Юркин сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Остановку „Больничный комплекс“ не чистят от снега. Бабушки, чтобы попасть в больницу, идут по обочине, рискуя жизнью, могут поскользнуться и попасть под машины», — написал в группе «ГОРОРО» Алексей Юркин.

Мужчина опубликовал фото, на две пенсионерки идут от остановки по обочине дороги рядом с проезжающими автомобилями. В администрации Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что разрешат сложившуюся ситуацию. «Как нам сообщили в УГСК, после метели все силы бросили на тротуары и городские дороги. Обращение уже поступило, сегодня все устраним», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня извинился перед жителями за некачественную уборку улиц от снега. По его словам, подрядная организация не справляется со своими обязанностями по уборке территорий города.

Две пожилые женщины идут с остановки по обочине дороги Алексей Юркин

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