22 декабря 2021

Родственница Ельцина поддержала снос дома, где он жил

© Служба новостей «URA.RU»
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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Дом, в котором жил Борис Ельцин, снесут в рамках реконструкции улицы Кирова Фото:

Жена брата первого президента РФ Бориса Ельцина Елена Глебова поддержала снос дома по улице Кирова в Екатеринбурге, в котором он жил. Таким мнением она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Сейчас [брат Бориса Ельцина, Глебов] Станислав Федорович пообщаться с вами не может, его нет. Но я точно знаю, что бы он ответил: «Да я только за! Снести все это безобразие, все дома, где он жил, и даже «Ельцин Центр»!» — сообщила супруга брата президента.

Речь идет о доме №34 по улице Кирова в Екатеринбурге, в котором жил первый президент в 1955—1957 годах. В пресс-службу Ельцин Центра был оставлен запрос с просьбой прокомментировать слова Глебовой. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что дом, в котором жил Борис Ельцин в середине 1950-х годов, пустят под снос. Все дело в том, что согласно плану реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, включая дом №34. Будущий первый президент РФ проживал там после окончания УПИ.

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Жена брата первого президента РФ Бориса Ельцина Елена Глебова поддержала снос дома по улице Кирова в Екатеринбурге, в котором он жил. Таким мнением она поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сейчас [брат Бориса Ельцина, Глебов] Станислав Федорович пообщаться с вами не может, его нет. Но я точно знаю, что бы он ответил: «Да я только за! Снести все это безобразие, все дома, где он жил, и даже «Ельцин Центр»!» — сообщила супруга брата президента. Речь идет о доме №34 по улице Кирова в Екатеринбурге, в котором жил первый президент в 1955—1957 годах. В пресс-службу Ельцин Центра был оставлен запрос с просьбой прокомментировать слова Глебовой. На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что дом, в котором жил Борис Ельцин в середине 1950-х годов, пустят под снос. Все дело в том, что согласно плану реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, включая дом №34. Будущий первый президент РФ проживал там после окончания УПИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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