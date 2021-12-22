Такси «Максим» теперь можно заказать в Мексике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сервис заказа такси «Максим», центральный офис которого находится в Кургане, начал работу в Мексике. Первым североамериканским городом, где можно заказать такси через этот сервис, стал Коацакоалькос, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Первый заказ в Мексике был выполнен 22 декабря. Житель Коацакоалькоса заказал поездку по тарифу „Эконом“. Стоимость составила 42 песо (149 рублей), протяженность маршрута — 5,7 километра», — рассказали в компании.

Помимо поездки на автомобиле, сервис «Максим» предлагает мексиканцам курьерскую доставку, дистанционную покупку продуктов и товаров первой необходимости. В будущем в компании обещают внедрить в Мексике и другие тарифы. Заказ можно сделать через приложение «Максим» или на сайте.

Несколько месяцев назад сотрудники сервиса приезжали в Мексику, чтобы изучить местный рынок. В компании считают, что в этой стране у них хорошие перспективы, так как здесь много легковых машин и водителей, готовых работать с агрегаторами. При этом крупные агрегаторы представлены не везде, часто работают лишь на доставку еды. В ближайшее время «Максим» планирует открыть свои подразделения и в других городах Мексики.

Ранее компания «Максим» вышла на рынок Индии и Бразилии. В Южной Америке компания пока ориентируется на средние города с населением до 500 тысяч человек, так как считает, что в них легче закрепить свои позиции. Ранее URA.RU сообщало, что в конце августа вооруженные люди ограбили офис службы заказа такси «Максим» в Бразилии. Двое в масках за три минуты украли ноутбук, телефоны, наручные часы и деньги.

Такси «Максим» теперь можно заказать в Мексике Фото предоставлено пресс-службой сервиса заказа такси «Максим»

Первый заказ в Мексике уже состоялся Фото предоставлено пресс-службой сервиса заказа такси «Максим»

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