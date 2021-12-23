Путин поблагодарил Деда Мороза и согласился стать его адвокатом

23 декабря 2021 в 16:42 Размер текста - 17 +

Президент России выразил благодарность Деду Морозу за свою должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен Деду Морозу за пост главы страны. Он также заявил, что в случае необходимости готов стать адвокатом главного зимнего волшебника. «Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу находиться здесь в этом качестве. И еще больше благодарен народу, который доверил мне эту должность», — сказал Путин в ходе годовой пресс-конференции. Также Путин сказал, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза. «Я как юрист могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только послушным девочкам и мальчикам», — подытожил он. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен Деду Морозу за пост главы страны. Он также заявил, что в случае необходимости готов стать адвокатом главного зимнего волшебника. «Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу находиться здесь в этом качестве. И еще больше благодарен народу, который доверил мне эту должность», — сказал Путин в ходе годовой пресс-конференции. Также Путин сказал, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза. «Я как юрист могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только послушным девочкам и мальчикам», — подытожил он. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.