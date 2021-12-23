Путин поблагодарил Деда Мороза и согласился стать его адвокатом

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Президент России выразил благодарность Деду Морозу за свою должность Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен Деду Морозу за пост главы страны. Он также заявил, что в случае необходимости готов стать адвокатом главного зимнего волшебника.

«Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу находиться здесь в этом качестве. И еще больше благодарен народу, который доверил мне эту должность», — сказал Путин в ходе годовой пресс-конференции.

Также Путин сказал, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза. «Я как юрист могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только послушным девочкам и мальчикам», — подытожил он.

Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.

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Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен Деду Морозу за пост главы страны. Он также заявил, что в случае необходимости готов стать адвокатом главного зимнего волшебника. «Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу находиться здесь в этом качестве. И еще больше благодарен народу, который доверил мне эту должность», — сказал Путин в ходе годовой пресс-конференции. Также Путин сказал, что мог бы выступить адвокатом Деда Мороза. «Я как юрист могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только послушным девочкам и мальчикам», — подытожил он. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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