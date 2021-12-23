23 декабря 2021
22 декабря 2021

В Курганской области уничтожили тысячи брюк и юбок

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ТЦ Пекин. Екатеринбург, ноги манекена, манекен, брюки
В регионе за год уничтожили более 8 тысяч единиц одежды Фото:

В Курганской области в 2021 году уничтожили более 8 тысяч конфискованных спортивных брюк, спортивных костюмов, джинсов, женских юбок и носков, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. Об этом URA.RU сообщили в МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

«За истекший период 2021 года в МТУ на территории Курганской области для уничтожения поступило 8 393 позиции одежды. <…> Одежда <…> была изъята у гражданина Кыргызстана», — рассказали в ведомстве.

Житель Кыргызстана вез одежду брендов Adidas, Chanel, Puma, Reеbok, Levis и Tommy Hilfiger. Эксперт органов внутренних дел определил, что перевозимые товары не являются оригинальной продукцией.

Ранее в Петуховском районном суде приняли решение уничтожить почти девять тонн курток, которые незаконно ввезли в Курганскую область. В ноябре в регионе постановили уничтожить 13 тонн нелегальной одежды.

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В Курганской области в 2021 году уничтожили более 8 тысяч конфискованных спортивных брюк, спортивных костюмов, джинсов, женских юбок и носков, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. Об этом URA.RU сообщили в МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. «За истекший период 2021 года в МТУ на территории Курганской области для уничтожения поступило 8 393 позиции одежды. <…> Одежда <…> была изъята у гражданина Кыргызстана», — рассказали в ведомстве. Житель Кыргызстана вез одежду брендов Adidas, Chanel, Puma, Reеbok, Levis и Tommy Hilfiger. Эксперт органов внутренних дел определил, что перевозимые товары не являются оригинальной продукцией. Ранее в Петуховском районном суде приняли решение уничтожить почти девять тонн курток, которые незаконно ввезли в Курганскую область. В ноябре в регионе постановили уничтожить 13 тонн нелегальной одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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