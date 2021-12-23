Главное с пресс-конференции Путина. Новые выплаты семьям, расследование пыток и обман США

23 декабря 2021 в 18:19 Размер текста - 17 +

В ходе пресс-конференции Владимиру Путину задали 55 вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Завершилась 17-я итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году она прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов. Путин отвечал на вопросы представителей СМИ и блогосферы на протяжении 3 часов 5 минут. Всего присутствующие задали 55 вопросов. Самый первый вопрос коснулся экономических успехов России и ее восстановления против кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Путин сообщил, что рост ВВП по итогам 2021 года составит 4,5%, спад экономики — 3%, а инфляция — 8%. Президент оценил работу правительства и Центробанка РФ в этом направлении как «удовлетворительную». Также он призвал ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику и заявил, что не вмешивается в работу регулятора;

Россия должна выйти на 80% коллективного иммунитета от коронавируса в новом году, заявил Путин. По словам президента, сейчас вакцинированы 70 млн россиян, но этого недостаточно;

Путин заявил, что он против введения «мер преследования» для противников вакцинации. «Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — считает глава государства;

Также президент заявил, что Россию нельзя победить, ее «можно только развалить изнутри»;

России не предоставили ни одного материала, подтверждающего отравление блогера Алексея Навального, заявил Путин. «Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью», — заключил он;

Президент считает, что на Украине возможна третья военная операция в Донбассе. «Второй вариант — это в целом создание на этой территории такой „антиРоссии“ с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению», — резюмировал глава государства;

США «надули, нагло обманули» Россию, обещая в 1990-х годах не распространять свое влияние на Восточную Европу, считает Путин. «Это Запад немедленно, сейчас должен дать гарантии безопасности России, а не наоборот», — сказал российский лидер. Также он подчеркнул, что в это же время в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ;

Дела о пытках в колониях нужно тщательно расследовать, заявил Путин. «Возбуждено 17 уголовных дел, более десятка уволенных. Это преступления, наказание за эти правонарушения неизбежны», — пояснил он;

Путин заявил, что сделал все для раскрытия убийства журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова;

Нужно вытащить людей из тех трущоб, где они проживают, заявил президент: «Надо смотреть на состояние региональных финансов. Людям все равно на отношения в Минфине, им нужно решать проблему»;

Президент пообещал, что в ближайшие 1,5 года власти РФ введут новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой детей всех возрастов;

Дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья, но в том же время позитивный эффект в виде роста строительства и покупок квартир очевиден;

Правительство должно будет сделать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции;

Путин, отвечая на вопрос о признании талибов (организация, запрещенная ООН) заявил, что надо исходить из реалий и из того, что эти силы будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Завершилась 17-я итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году она прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов. Путин отвечал на вопросы представителей СМИ и блогосферы на протяжении 3 часов 5 минут. Всего присутствующие задали 55 вопросов. Самый первый вопрос коснулся экономических успехов России и ее восстановления против кризиса, вызванного пандемией COVID-19.