Мэр из ХМАО пообещала пенсионерам льготы за вакцинацию от COVID

У пенсионеров из Радужного появились дополнительные стимулы для вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пенсионеры из Радужного (ХМАО) имеют возможность получить ряд льгот от мэрии при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации от коронавируса). Об этом у себя в аккаунте в Instagram сообщила глава города Наталья Гулина.

«До 31 декабря 2021 года МУП „Радужныйтеплосеть“ произведет списание начисленных сумм пени лицам, достигшим возраста 60 лет и старше. При условии предъявления сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции», — написала Гулина.

Кроме того, у пенсионеров с прививкой от коронавируса есть возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, они могут посещать учреждения культуры и бассейн. Пожилых людей могут бесплатно подстричь, предоставить подписку на городскую газету на три месяца. Также им сделают скидку при покупке продуктов в нескольких магазинах.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Первоуральска (Свердловская область) также пообещали скидочный купон пенсионерам при вакцинации. Он действует при покупке лекарств.

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