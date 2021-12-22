Мэр из ХМАО пообещала пенсионерам льготы за вакцинацию от COVID

Пенсионеры из Радужного (ХМАО) имеют возможность получить ряд льгот от мэрии при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации от коронавируса). Об этом у себя в аккаунте в Instagram сообщила глава города Наталья Гулина.
«До 31 декабря 2021 года МУП „Радужныйтеплосеть“ произведет списание начисленных сумм пени лицам, достигшим возраста 60 лет и старше. При условии предъявления сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции», — написала Гулина.
Кроме того, у пенсионеров с прививкой от коронавируса есть возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, они могут посещать учреждения культуры и бассейн. Пожилых людей могут бесплатно подстричь, предоставить подписку на городскую газету на три месяца. Также им сделают скидку при покупке продуктов в нескольких магазинах.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Первоуральска (Свердловская область) также пообещали скидочный купон пенсионерам при вакцинации. Он действует при покупке лекарств.
Пенсионеры из Радужного (ХМАО) имеют возможность получить ряд льгот от мэрии при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации от коронавируса). Об этом у себя в аккаунте в Instagram сообщила глава города Наталья Гулина. «До 31 декабря 2021 года МУП „Радужныйтеплосеть“ произведет списание начисленных сумм пени лицам, достигшим возраста 60 лет и старше. При условии предъявления сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции», — написала Гулина. Кроме того, у пенсионеров с прививкой от коронавируса есть возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, они могут посещать учреждения культуры и бассейн. Пожилых людей могут бесплатно подстричь, предоставить подписку на городскую газету на три месяца. Также им сделают скидку при покупке продуктов в нескольких магазинах. Ранее URA.RU сообщало, что власти Первоуральска (Свердловская область) также пообещали скидочный купон пенсионерам при вакцинации. Он действует при покупке лекарств.