22 декабря 2021
21 декабря 2021

Мэр из ХМАО пообещала пенсионерам льготы за вакцинацию от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, люди в масках, пешеходы, пенсионеры, люди в медицинских масках
У пенсионеров из Радужного появились дополнительные стимулы для вакцинации Фото:
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Пенсионеры из Радужного (ХМАО) имеют возможность получить ряд льгот от мэрии при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации от коронавируса). Об этом у себя в аккаунте в Instagram сообщила глава города Наталья Гулина.

«До 31 декабря 2021 года МУП „Радужныйтеплосеть“ произведет списание начисленных сумм пени лицам, достигшим возраста 60 лет и старше. При условии предъявления сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции», — написала Гулина.

Кроме того, у пенсионеров с прививкой от коронавируса есть возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, они могут посещать учреждения культуры и бассейн. Пожилых людей могут бесплатно подстричь, предоставить подписку на городскую газету на три месяца. Также им сделают скидку при покупке продуктов в нескольких магазинах.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Первоуральска (Свердловская область) также пообещали скидочный купон пенсионерам при вакцинации. Он действует при покупке лекарств.

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Пенсионеры из Радужного (ХМАО) имеют возможность получить ряд льгот от мэрии при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации от коронавируса). Об этом у себя в аккаунте в Instagram сообщила глава города Наталья Гулина. «До 31 декабря 2021 года МУП „Радужныйтеплосеть“ произведет списание начисленных сумм пени лицам, достигшим возраста 60 лет и старше. При условии предъявления сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции», — написала Гулина. Кроме того, у пенсионеров с прививкой от коронавируса есть возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, они могут посещать учреждения культуры и бассейн. Пожилых людей могут бесплатно подстричь, предоставить подписку на городскую газету на три месяца. Также им сделают скидку при покупке продуктов в нескольких магазинах. Ранее URA.RU сообщало, что власти Первоуральска (Свердловская область) также пообещали скидочный купон пенсионерам при вакцинации. Он действует при покупке лекарств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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