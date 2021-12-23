Пост прокурора ЦВО займет силовик из Калининграда

Константин Ольховатенко приехал в военную прокуратуру ЦВО летом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Место военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) вместо Александра Антюфеева, покинувшего свой пост из-за конфликта с начальством, займет Константин Ольховатенко, приехавший из Западного военного округа (ЗВО). Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Ольховатенко приехал в ЦВО еще летом, но сейчас, когда Антюфеев уходит, он займет пост военного прокурора округа», — рассказал собеседник агентства. Ольховатенко до приезда в Екатеринбург занимал пост зампрокурора Балтийского флота (Калининград).

Как сообщал инсайдер URA.RU, увольнение Антюфеева связано с проверкой кадровой политики в ведомстве. При этом никаких серьезных нарушений ревизоры не нашли, однако Антюфееву настоятельно рекомендовали уйти, поскольку, по заверению источника, он стал неуправляем.

URA.RU обратилось в военную прокуратуру ЦВО. Там попросили обратиться за комментарием позднее.

Ревизия в ведомстве была организована после смерти двух срочников в военной части в поселке Свободном. Однако к надзору за законностью в этих подразделениях прокуратура ЦВО отношения не имела.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам