Пост прокурора ЦВО займет силовик из Калининграда

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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Константин Ольховатенко приехал в военную прокуратуру ЦВО летом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Место военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) вместо Александра Антюфеева, покинувшего свой пост из-за конфликта с начальством, займет Константин Ольховатенко, приехавший из Западного военного округа (ЗВО). Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Ольховатенко приехал в ЦВО еще летом, но сейчас, когда Антюфеев уходит, он займет пост военного прокурора округа», — рассказал собеседник агентства. Ольховатенко до приезда в Екатеринбург занимал пост зампрокурора Балтийского флота (Калининград).

Как сообщал инсайдер URA.RU, увольнение Антюфеева связано с проверкой кадровой политики в ведомстве. При этом никаких серьезных нарушений ревизоры не нашли, однако Антюфееву настоятельно рекомендовали уйти, поскольку, по заверению источника, он стал неуправляем.

URA.RU обратилось в военную прокуратуру ЦВО. Там попросили обратиться за комментарием позднее.

Ревизия в ведомстве была организована после смерти двух срочников в военной части в поселке Свободном. Однако к надзору за законностью в этих подразделениях прокуратура ЦВО отношения не имела.

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Место военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) вместо Александра Антюфеева, покинувшего свой пост из-за конфликта с начальством, займет Константин Ольховатенко, приехавший из Западного военного округа (ЗВО). Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Ольховатенко приехал в ЦВО еще летом, но сейчас, когда Антюфеев уходит, он займет пост военного прокурора округа», — рассказал собеседник агентства. Ольховатенко до приезда в Екатеринбург занимал пост зампрокурора Балтийского флота (Калининград). Как сообщал инсайдер URA.RU, увольнение Антюфеева связано с проверкой кадровой политики в ведомстве. При этом никаких серьезных нарушений ревизоры не нашли, однако Антюфееву настоятельно рекомендовали уйти, поскольку, по заверению источника, он стал неуправляем. URA.RU обратилось в военную прокуратуру ЦВО. Там попросили обратиться за комментарием позднее. Ревизия в ведомстве была организована после смерти двух срочников в военной части в поселке Свободном. Однако к надзору за законностью в этих подразделениях прокуратура ЦВО отношения не имела.
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