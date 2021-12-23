Депутат Госдумы назвал сроки новой волны роста цен в России

23 декабря 2021 в 20:28 Размер текста - 17 +

Рост зарплат необходим, чтобы пережить текущую инфляцию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Повышение зарплат может дать толчок к новому росту инфляции в России, произойдет он через полгода. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. «Любые действия, направленные на выпуск денег в оборот, являются проинфляционными факторами. Это может быть увеличение трат бюджета, увеличение банками потребительского кредитования, собственно, почему ЦБ и пытается охлаждать это кредитование. Это касается и того, когда повышение зарплаты идет в массовом порядке. Все влияющие на рост цен факторы действуют не сразу. Они действуют с определенным временным лагом. У нас в стране этот лаг — не менее шести—восьми месяцев», — заявил Аркадий Свистунов. Он подчеркнул, что это не говорит о том, что зарплаты поднимать нельзя. «С точки зрения людей, это фактор положительный, людям помогают пережить инфляцию. Инфляция состоялась, уже цены выросли. Это не значит, что не надо делать индексацию зарплаты. Но новый фактор с повышением зарплат будет играть на другую инфляцию», — сказал депутат. Свистунов объяснил, с чем связан нынешний рост инфляции. «ЦБ эти факторы интересуют в моменте, он видит отложенный спрос. Из-за пандемии люди не тратили деньги. Сейчас, когда сняли карантинные мероприятия, этот спрос начал реализовываться. Это привело к тому, что произошел всплеск инфляции. Сейчас рост зарплат и отложенные средства дальше разгонят инфляцию. Продавцы видят этот спрос, и, конечно, это отражается на ценах», — заключил зампред комитета. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что растет число предприятий, которые вынуждены повышать уровень зарплат сотрудников двузначными темпами, чтобы их удержать. По ее словам, это ограничивает возможности предприятий по расширению производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повышение зарплат может дать толчок к новому росту инфляции в России, произойдет он через полгода. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. «Любые действия, направленные на выпуск денег в оборот, являются проинфляционными факторами. Это может быть увеличение трат бюджета, увеличение банками потребительского кредитования, собственно, почему ЦБ и пытается охлаждать это кредитование. Это касается и того, когда повышение зарплаты идет в массовом порядке. Все влияющие на рост цен факторы действуют не сразу. Они действуют с определенным временным лагом. У нас в стране этот лаг — не менее шести—восьми месяцев», — заявил Аркадий Свистунов. Он подчеркнул, что это не говорит о том, что зарплаты поднимать нельзя. «С точки зрения людей, это фактор положительный, людям помогают пережить инфляцию. Инфляция состоялась, уже цены выросли. Это не значит, что не надо делать индексацию зарплаты. Но новый фактор с повышением зарплат будет играть на другую инфляцию», — сказал депутат. Свистунов объяснил, с чем связан нынешний рост инфляции. «ЦБ эти факторы интересуют в моменте, он видит отложенный спрос. Из-за пандемии люди не тратили деньги. Сейчас, когда сняли карантинные мероприятия, этот спрос начал реализовываться. Это привело к тому, что произошел всплеск инфляции. Сейчас рост зарплат и отложенные средства дальше разгонят инфляцию. Продавцы видят этот спрос, и, конечно, это отражается на ценах», — заключил зампред комитета. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что растет число предприятий, которые вынуждены повышать уровень зарплат сотрудников двузначными темпами, чтобы их удержать. По ее словам, это ограничивает возможности предприятий по расширению производства.