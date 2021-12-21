ВОЗ: «Омикрон» обнаружили в 106 странах

22 декабря 2021 в 04:30 Размер текста - 17 +

В ВОЗ предупредили о быстром распространении «Омикрона» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 106 странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. При этом на данный момент в мире преобладает дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала. В организации отметили, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее дельта-штамма и имеет преимущества. Это, как сообщает ВОЗ, также относится и к странам, где уже сформировался высокий иммунитет населения. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» происходит динамично. В России выявлен 41 случай заражения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 106 странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. При этом на данный момент в мире преобладает дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала. В организации отметили, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее дельта-штамма и имеет преимущества. Это, как сообщает ВОЗ, также относится и к странам, где уже сформировался высокий иммунитет населения. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была модифицирована под новый штамм коронавируса «Омикрон». Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необходимо делать повторную прививку от коронавируса не позднее, чем через полгода. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» происходит динамично. В России выявлен 41 случай заражения.