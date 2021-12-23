23 декабря 2021

Блогер Варламов предложил мэру Екатеринбурга пробежаться

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья, города
Варламов часто встречается с главами городов РФ в рамках своих проектов Фото:

Урбанист Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову погулять по городу и пробежаться. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С удовольствием встречусь в январе. Уверен, получится продуктивная прогулка по городу и интересная беседа. Кстати, можно даже побегать!», — написал Варламов. Такое сообщение блогер опубликовал в ответ на заявление Орлова о желании принять участие в его проектах.

Ранее Варламов возмутился возвратом барельефа Сталина в Екатеринбурге. Урбанист заявил, что в этом нет ничего исторического. По его словам, «так называемой реставрацией занимались криволапые» реставраторы.

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Урбанист Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову погулять по городу и пробежаться. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «С удовольствием встречусь в январе. Уверен, получится продуктивная прогулка по городу и интересная беседа. Кстати, можно даже побегать!», — написал Варламов. Такое сообщение блогер опубликовал в ответ на заявление Орлова о желании принять участие в его проектах. Ранее Варламов возмутился возвратом барельефа Сталина в Екатеринбурге. Урбанист заявил, что в этом нет ничего исторического. По его словам, «так называемой реставрацией занимались криволапые» реставраторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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