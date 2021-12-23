Блогер Варламов предложил мэру Екатеринбурга пробежаться

Варламов часто встречается с главами городов РФ в рамках своих проектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Урбанист Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову погулять по городу и пробежаться. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С удовольствием встречусь в январе. Уверен, получится продуктивная прогулка по городу и интересная беседа. Кстати, можно даже побегать!», — написал Варламов. Такое сообщение блогер опубликовал в ответ на заявление Орлова о желании принять участие в его проектах.

Ранее Варламов возмутился возвратом барельефа Сталина в Екатеринбурге. Урбанист заявил, что в этом нет ничего исторического. По его словам, «так называемой реставрацией занимались криволапые» реставраторы.