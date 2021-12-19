Варламов возмутился возвратом барельефа Сталина

20 декабря 2021 в 04:36 Размер текста - 17 +

Варламов остался недовольным возврату барельефа Сталина на здание в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбуржские урбанисты совершенно зря вернули барельеф Иосифа Сталина на фронт Окружного дома офицеров. Таким мнением поделился блогер и урбанист Илья Варламов. «На самом деле ничего исторического в этом Сталине нет: во-первых, это новодел, в чем уже призналась пресс-служба ЦВО, а во-вторых, сравните фото до и после. Единственное, что у них тут более-менее получилось — это сам усатый палач», — заявил Варламов в разговоре с Е1. Окружной дом офицеров находится в Екатеринбурге на Первомайской, 27. Илья Варламов сообщил, что военные решили вернуть зданию исторический облик, а вместе с тех вернули Сталина. По его словам, «так называемой реставрацией занимались криволапые» реставраторы. Барельеф Сталина был установлен еще 13 декабря. После этого жители города начали спорить, нужна ли Екатеринбургу такая память или нет. Активисты написали петицию с требованием снять барельеф. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил не политизировать этот вопрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Екатеринбуржские урбанисты совершенно зря вернули барельеф Иосифа Сталина на фронт Окружного дома офицеров. Таким мнением поделился блогер и урбанист Илья Варламов. «На самом деле ничего исторического в этом Сталине нет: во-первых, это новодел, в чем уже призналась пресс-служба ЦВО, а во-вторых, сравните фото до и после. Единственное, что у них тут более-менее получилось — это сам усатый палач», — заявил Варламов в разговоре с Е1. Окружной дом офицеров находится в Екатеринбурге на Первомайской, 27. Илья Варламов сообщил, что военные решили вернуть зданию исторический облик, а вместе с тех вернули Сталина. По его словам, «так называемой реставрацией занимались криволапые» реставраторы. Барельеф Сталина был установлен еще 13 декабря. После этого жители города начали спорить, нужна ли Екатеринбургу такая память или нет. Активисты написали петицию с требованием снять барельеф. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил не политизировать этот вопрос.