23 декабря 2021
22 декабря 2021

Курганский подросток вынес из горящего сарая газовый баллон. Взрослые снимали пожар на телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшие сельские дома. Мыркайское, пожарище, пепелище, газовые баллоны, чп
В Кургане наградили пятерых подростков за помощь в тушении пожара Фото:

Пятерым подросткам из Кургана вручили медали «Юный герой» за помощь в тушении пожара. Один из них вынес из охваченного огнем сарая газовый баллон, сообщает пресс-служба мэрии.

Пожар, о котором идет речь, произошел в июле в одном из частных домов на улице Демьяна Бедного. Возникла опасность, что огонь может перейти на соседние строения. Подростки, заметив пожар, кинулись спасать соседей.

«16-летний Сергей Петухов, не побоявшись, вынес из горящего сарая газовый баллон. Диана Уфимцева поливала забор, чтобы огонь не перешел на другие дома и постройки. Кирилл и Анастасия Григорьевы таскали воду, передавали ведра по цепочке», — сообщает пресс-служба мэрии.

«Мой друг Кирилл живет через два дома. Я сразу понял, что пожар может перекинуться и на его дом, поэтому, не раздумывая, побежал на помощь», — приводит пресс-служба мэрии слова курганского подростка Алексея Симонова, который также принимал участие в тушении.

Вместе с другими неравнодушными жителями дети сражались с огнем до приезда пожарных. Благодаря этому удалось предотвратить распространение пожара на соседние строения. «Некоторые взрослые, видя чужую беду, снимали происходящее на телефон», — добавили в мэрии. Ранее этим подросткам вручили благодарственные письма Управления по делам ГО и ЧС.

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Пятерым подросткам из Кургана вручили медали «Юный герой» за помощь в тушении пожара. Один из них вынес из охваченного огнем сарая газовый баллон, сообщает пресс-служба мэрии. Пожар, о котором идет речь, произошел в июле в одном из частных домов на улице Демьяна Бедного. Возникла опасность, что огонь может перейти на соседние строения. Подростки, заметив пожар, кинулись спасать соседей. «16-летний Сергей Петухов, не побоявшись, вынес из горящего сарая газовый баллон. Диана Уфимцева поливала забор, чтобы огонь не перешел на другие дома и постройки. Кирилл и Анастасия Григорьевы таскали воду, передавали ведра по цепочке», — сообщает пресс-служба мэрии. «Мой друг Кирилл живет через два дома. Я сразу понял, что пожар может перекинуться и на его дом, поэтому, не раздумывая, побежал на помощь», — приводит пресс-служба мэрии слова курганского подростка Алексея Симонова, который также принимал участие в тушении. Вместе с другими неравнодушными жителями дети сражались с огнем до приезда пожарных. Благодаря этому удалось предотвратить распространение пожара на соседние строения. «Некоторые взрослые, видя чужую беду, снимали происходящее на телефон», — добавили в мэрии. Ранее этим подросткам вручили благодарственные письма Управления по делам ГО и ЧС.
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