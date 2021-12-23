В Кургане наградили пятерых подростков за помощь в тушении пожара Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пятерым подросткам из Кургана вручили медали «Юный герой» за помощь в тушении пожара. Один из них вынес из охваченного огнем сарая газовый баллон, сообщает пресс-служба мэрии.

Пожар, о котором идет речь, произошел в июле в одном из частных домов на улице Демьяна Бедного. Возникла опасность, что огонь может перейти на соседние строения. Подростки, заметив пожар, кинулись спасать соседей.

«16-летний Сергей Петухов, не побоявшись, вынес из горящего сарая газовый баллон. Диана Уфимцева поливала забор, чтобы огонь не перешел на другие дома и постройки. Кирилл и Анастасия Григорьевы таскали воду, передавали ведра по цепочке», — сообщает пресс-служба мэрии.

«Мой друг Кирилл живет через два дома. Я сразу понял, что пожар может перекинуться и на его дом, поэтому, не раздумывая, побежал на помощь», — приводит пресс-служба мэрии слова курганского подростка Алексея Симонова, который также принимал участие в тушении.

Вместе с другими неравнодушными жителями дети сражались с огнем до приезда пожарных. Благодаря этому удалось предотвратить распространение пожара на соседние строения. «Некоторые взрослые, видя чужую беду, снимали происходящее на телефон», — добавили в мэрии. Ранее этим подросткам вручили благодарственные письма Управления по делам ГО и ЧС.

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