Жители столицы ХМАО испугались наплыва туристов в Новый год

Жители Ханты-Мансийска боятся заразиться коронавирусом из-за туристов в Новый год Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Ханты-Мансийска обеспокоены наплывом туристов, которые могут посетить город в Новый год. Якобы из-за большого числа приезжих может случиться всплеск заражений коронавирусом или же завоз нового штамма «Омикрон». Своим беспокойством пользователи поделились в социальных сетях.

«Сейчас туристы в новогодние праздники могут принести нам новый штамм коронавируса. А видели, что творится в мире из-за нового штамма? Закрыто все! Кроме магазинов первой необходимости. Поэтому сейчас наши власти получат деньги в праздники от дополнительных трат людей, а после Нового года ждем крупненький локдаун», — написал анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Не нужно тут никаких туристов. Только на спад пошло, сейчас снова подъем будет. Куда администрация смотрит?» — возмущается пользователь, подписавшийся Александром Викторовичем.

В управлении по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска заверили, что все мероприятия будут проходить в соответствии с защитными протоколами. Посещать их можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее URA.RU писало, что власти города ожидают наплыв туристов в связи со смягчением коронавирусных ограничений по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что за два месяца окружную столицу посетит порядка 30 тысяч человек.

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