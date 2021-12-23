Мэр Перми объяснил успехи семейного бизнеса

Компания, которую возглавлял Алексей Демкин, в 2021 году построила больше всего жилья в крае Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин нашел объяснение лидерству строительной компании АО «ПЗСП», которую он возглавлял до назначения мэром. В интервью «Коммерсант-Прикамье» 24 декабря он заявил, что ПЗСП — просто «успешная компания», а на завистников он внимания не обращает.

«ПЗСП — успешная компания, и злопыхателям проще приписать ее успехи на счет бывшего руководителя, а ныне главы Перми. Переубедить их нельзя, я не обращаю на них внимания», — сообщил Алексей Демкин.

Он отметил, что со своим братом Евгением Демкиным, который возглавил предприятие, по рабочим вопросам в течение года общался, «может быть, раз пять». И то темой беседы были проекты, которые Алексей Демкин начал на посту директора ПЗСП. «Евгений Николаевич полностью самостоятелен в избрании стратегии развития предприятия», — заявил мэр Перми.

По итогам 2021 года по объему строящегося жилья занимает первое место в Пермском крае, сообщила 22 декабря пресс-служба завода на своем сайте. «По состоянию на 01.12.2021 года в стадии строительства у ПЗСП находится более 181 тыс. кв. м жилья. Это наивысшая доля среди строительных компаний региона — 12,63%», — говорится в сообщении.

В 2021 году на открытых торгах ПЗСП выиграла один земельный участок под жилую застройку. Его площадь составила 1,34 тыс. кв. м., итоговая цена — 12,7 млн руб. Из девяти участков, выставленных на аукционы мэрией, он единственный был расположен в Ленинском районе (ул. М. Горького, 10).

Алексей Демкин стал мэром Перми в конце 2020 года. До этого он был генеральным директором АО «ПЗСП», которое основал его отец, экс-депутат ЗС Николай Демкин. После назначения Алексея Демкина и. о. главы города, руководить заводом стал его брат Евгений Демкин.

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