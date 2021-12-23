Мэр Перми объяснил успехи семейного бизнеса

Глава Перми Алексей Демкин нашел объяснение лидерству строительной компании АО «ПЗСП», которую он возглавлял до назначения мэром. В интервью «Коммерсант-Прикамье» 24 декабря он заявил, что ПЗСП — просто «успешная компания», а на завистников он внимания не обращает.
«ПЗСП — успешная компания, и злопыхателям проще приписать ее успехи на счет бывшего руководителя, а ныне главы Перми. Переубедить их нельзя, я не обращаю на них внимания», — сообщил Алексей Демкин.
Он отметил, что со своим братом Евгением Демкиным, который возглавил предприятие, по рабочим вопросам в течение года общался, «может быть, раз пять». И то темой беседы были проекты, которые Алексей Демкин начал на посту директора ПЗСП. «Евгений Николаевич полностью самостоятелен в избрании стратегии развития предприятия», — заявил мэр Перми.
По итогам 2021 года по объему строящегося жилья занимает первое место в Пермском крае, сообщила 22 декабря пресс-служба завода на своем сайте. «По состоянию на 01.12.2021 года в стадии строительства у ПЗСП находится более 181 тыс. кв. м жилья. Это наивысшая доля среди строительных компаний региона — 12,63%», — говорится в сообщении.
В 2021 году на открытых торгах ПЗСП выиграла один земельный участок под жилую застройку. Его площадь составила 1,34 тыс. кв. м., итоговая цена — 12,7 млн руб. Из девяти участков, выставленных на аукционы мэрией, он единственный был расположен в Ленинском районе (ул. М. Горького, 10).
Алексей Демкин стал мэром Перми в конце 2020 года. До этого он был генеральным директором АО «ПЗСП», которое основал его отец, экс-депутат ЗС Николай Демкин. После назначения Алексея Демкина и. о. главы города, руководить заводом стал его брат Евгений Демкин.
Глава Перми Алексей Демкин нашел объяснение лидерству строительной компании АО «ПЗСП», которую он возглавлял до назначения мэром. В интервью «Коммерсант-Прикамье» 24 декабря он заявил, что ПЗСП — просто «успешная компания», а на завистников он внимания не обращает. «ПЗСП — успешная компания, и злопыхателям проще приписать ее успехи на счет бывшего руководителя, а ныне главы Перми. Переубедить их нельзя, я не обращаю на них внимания», — сообщил Алексей Демкин. Он отметил, что со своим братом Евгением Демкиным, который возглавил предприятие, по рабочим вопросам в течение года общался, «может быть, раз пять». И то темой беседы были проекты, которые Алексей Демкин начал на посту директора ПЗСП. «Евгений Николаевич полностью самостоятелен в избрании стратегии развития предприятия», — заявил мэр Перми. По итогам 2021 года по объему строящегося жилья занимает первое место в Пермском крае, сообщила 22 декабря пресс-служба завода на своем сайте. «По состоянию на 01.12.2021 года в стадии строительства у ПЗСП находится более 181 тыс. кв. м жилья. Это наивысшая доля среди строительных компаний региона — 12,63%», — говорится в сообщении. В 2021 году на открытых торгах ПЗСП выиграла один земельный участок под жилую застройку. Его площадь составила 1,34 тыс. кв. м., итоговая цена — 12,7 млн руб. Из девяти участков, выставленных на аукционы мэрией, он единственный был расположен в Ленинском районе (ул. М. Горького, 10). Алексей Демкин стал мэром Перми в конце 2020 года. До этого он был генеральным директором АО «ПЗСП», которое основал его отец, экс-депутат ЗС Николай Демкин. После назначения Алексея Демкина и. о. главы города, руководить заводом стал его брат Евгений Демкин.