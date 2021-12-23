Челябинский ОНФ требует сменить дорожного подрядчика на трассе М5

Активисты просят расторгнуть контракт АО «УралАвтодор» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты регионального отделения ОНФ требуют сменить дорожного подрядчика АО «УралАвтодор» на трассе М5. По мнению общественников, некачественное содержание трассы приводит к постоянным ДТП со смертельными исходами в Челябинской области. Об этом 24 декабря URA.RU сообщили активисты движения.

«Трасса М-5 вновь подтверждает свое народное название „дорога смерти“. С начала зимы на участке Челябинск — Уфа постоянно происходят ДТП с летальными исходами. Также возникают многочасовые заторы. Причина — в некачественном и недобросовестном содержании дороги подрядчиком АО „УралАвтодор“. Обратились в ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с просьбой применить к компании полный объем допустимых санкций», — заявили эксперты ОНФ.

Общественники просят ФКУ Упрдор «Южный Урал» также рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта. Кроме того, в прокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности АО «УралАвтодор».

«Необходимо вводить самые жесткие санкции, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Важно также понимать, что состояние федеральной дорожной трассы является и одной из основных составляющих имиджа региона. Ситуация, когда бизнес принимает решения объехать челябинскую трассу стороной из-за невозможности ее качественного и безопасного использования, должна быть исключена», — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

АО «УралАвтодор» обслуживает участок М5 «Урал» на основании госконтракта на сумму 2,6 млрд рублей. Недисциплинированность подрядчика подтверждает и тот факт, что ему ежемесячно выставляются штрафы по 100 тыс. руб. за неисполнение требований заказчика. Всего таких штрафов выставлено на 27 млн рублей.

URA.RU обратилось за пояснениями в ФКУ Упрдор «Южный Урал» и в дорожном агентстве пообещали прокомментировать претензии общественников позже. На предприятии «УралАвтодор» URA.RU сообщили, что руководства нет на месте и пообещали перезвонить.

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